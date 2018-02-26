Çay içerken dişleriniz aşınmasın

Meyveli çay ya da tatlandırılmış su gibi asitli içecekleri yudum yudum içmenin diş minesini aşındırdığı ortaya çıktı.

Meyveli çay ya da tatlandırılmış su gibi asitli içecekleri yudum yudum içmenin diş minesini aşındırdığı ortaya çıktı. King’s College London Üniversitesi’nde bir grup araştırmacı, asitli içecekleri öğünlerin arasında tüketmenin ve onları fazla tatlandırmanın dişlerin asit yüzünden aşınmasını hızlandırdığını buldu. İngiliz Diş Dergisi’nde (British Dental Journal) yayımlanan araştırma, dişleri aşırı derecede aşınmış 300 kişinin beslenme alışkanlıklarını inceledi. Araştırma sorunun, daha çok atıştırma alışkanlığı olan insanlarda yükseldiğini gösterdi.

Elma yediyseniz o gün asidik başka bir şey yemeyin

Meyve şurupları, tatlı içecekler, meyve çayları, diyet içecekler, tatlandırılmış içecekler ve lezzetlendirilmiş su gibi içeceklerin asidik olduğu için dişleri ayırabildiği ortaya çıktı. Ayrıca sürekli olarak bu içecekleri yudumlamanın ve yutmadan ağızda tutmanın aşındırma risklerini arttırdığı aktarıldı. BBC’nin haberine göre, araştırmanın başında bulunan Dr. Saoirse O’Toole, bulgularını şöyle açıklıyor: “Eğer bu içecekleri uzun bir süre boyunca içerseniz, beş dakikadan fazla gibi, ya da onlarla ağzınızda oynarsanız, bütün bir meyveyi yemek yerine kemirirseniz, bunlar gerçekten de dişlerinize zarar verebilir. “Eğer öğle yemeğinde atıştırmalık olarak elma yiyecekseniz, akşamüstü asidik başka hiçbir şey tüketmeyin.”

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Limon yerken dişlerinize dikkat edin

Araştırmacılar bir dilim limon ihtiva eden su tüketen ya da sıcak meyve çaylarını yemekler arasında en az iki defa tüketen kişilerin ortalama ya da ciddî diş minesi aşınmasına uğraması riskinin 11 kat daha fazla olduğunu belirtiyor. Ancak bu rakam, bu içecekler yemeklerle beraber alındığında yarıya iniyor. Araştırmacılar bunun sebebini yemek yerken tükürüğün üretiminin artmasına ve tükürüğün de alkalik yapısı sayesinde asidin etkisini azaltmasına bağlıyor. Şeker ihtiva etmeyen içeceklerin de tatlandırılmış içecekler kadar zararlı olduğu belirtiliyor. Sirke ile turşu ürünlerinin de diş aşınmasına yol açabileceği ifade ediliyor. Bu tarz içecekler tüketildikten sonra su ve süt gibi besleyici içeceklerin ve bu içeceklerin etkisini nötrleyecek peynir gibi yiyecekleri almanın faydalı olacağı aktarılıyor.