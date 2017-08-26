Çocukları uzak tutun

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Mücahit Öztürk, medyada çocukların bir obje olarak kullanılmasının çocuk ruh sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Mücahit Öztürk Öztürk, reklâmlarda bebek ve çocukların kullanılmasının, çocukların gelişimine ve meslek algısına etkisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, çocukların başlı başına dikkati çeken bir unsur olduğunu söyleyen Öztürk, bir çocuğun gülümseyişinin, bakışının, kahkahasının hemen ilgi çektiğini dile getirerek, bütün dünyada çocukların reklamlarda kullanıldığına dikkat çekti. Bunun çok tartışılan bir konu olduğunu belirten Öztürk, “Özellikle de bunun çocuklar üzerindeki etkisi çokça konuşuldu. Çocukların reklâmda kullanılmasında aslında hedef kitle olarak çocuklar da karşınıza geliyor. Çocukların kendi yaş düzeyindeki çocuklardan etkilenmeleri çok daha kolay oluyor.” diye konuştu. Öztürk, dikkati çekmek adına çocukların bir obje olarak kullanılmasının çocuk ruh sağlığı kapsamında yanlış olduğunu ifade ederek, bunun reklâmları izleyen çocuklar için de sakıncalı olduğunu vurguladı.

Sosyal medyada reklâm aracı olarak kullanılan çocukların ilerleyen dönemde gördüğü ilgi sebebiyle meslek algısının değişebildiğini ifade eden Mücahit Öztürk, “Bugün çocukların meslek algılarında fenomen olmak en önde geliyor. Bu tabiî ki sıkıntılı bir şey. Çünkü insanlar bu meseleyi, özellikle o yaş grubundaki çocuklar, ‘Ben meşhur olursam, ekranda görünürsem hiçbir şey yapmama gerek yok.’ şeklinde düşüncelere kapılıyorlar. Bu yolla eğitime gerek kalmayacağını düşünüyorlar.” diye konuştu. Bu durumun devam etmesi halinde, hayal dünyasında yaşayan bir çocuk topluluğuyla karşı karşıya kalmanın kaçınılmaz olduğunu aktaran Öztürk, kolay para kazanma yolu olarak bu tercihin son derece tehlikeli olduğuna dikkati çekti. Öztürk, fenomen olan veya olmaya çabalayan çocukların birçok yeteneğinin gizli kaldığını ve ortaya çıkamadığı tesbitinde bulunarak, bu manada sosyal medya kullanan çocukların da ayrı bir kategoride değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ÇOCUK HAKLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR

Reklâmcılık alanında çocuk haklarının da görmezden gelinebildiğini aktaran Öztürk, “İnsanlar, bunu masum bir duyguyla yapıyorlar belki. Çocukların medyada kullanılmasının çocuk popülasyonu üzerindeki etkisi tahminimizden daha fazla. Mutlaka burada da bir sınırlamanın getirilmesi gerekiyor. İçerik noktasında da belli sınırlamanın olması lazım.” değerlendirmesini yaptı. Öztürk, çocukların ebeveynlerin kendi ürünlerini pazarlamak için sosyal medyada kullanılmasının daha sıkıntılı olduğunu anlatarak, bu durumda çocuğun bir aracı olduğunu söyledi. Farklı bir açıdan bakıldığında çocuğun “işçi gibi” kullanıldığı tesbitinde bulunan Öztürk, “Ebeveynlerin kolaya kaçması gibi bir durum söz konusu. Kendi çocuklarını kendi işlerinde veya başka firma işlerinde maddî veya manevî bir getiri için kullanmaları etik olarak doğru değil. Çocuğunuzun bir videosunu paylaşabilirsiniz, ama bunu bir menfaate devşiriyorsanız burada bir sıkıntı var demektir. Buradaki temel nokta sadece bireysel değil toplumsal olarak duyarlılıkla alâkalı. Toplumda, çocukların bu amaçla kullanıldığı anlaşılırsa bunun önüne geçilir. O yüzden bu noktada insanların bilinçli olması ve gerekli tepkiyi vermesi gerekiyor.” dedi.

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