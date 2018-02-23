Dikkat: Temizlik ürünleri sigara kadar zararlı!

Yeni bir araştırmaya göre, temizlik ürünlerinin düzenli kullanımı insan sağlığına günde bir paket sigara içilmesi kadar zarar veriyor olabilir.

Uzmanlar, kimyasallar yerine mikrofiber bezler, su, sirke gibi temizleyiciler kullanılmasını öneriyor. Üniversiteler ve sağlık kuruluşlarından oluşan 27 kurum tarafından, temizlik ürünlerinin insan sağlığına uzun vadeli etkileri hakkında bir araştırma yapıldı. BBC’de yer alan habere göre, Çalışmaya katılanlara uzmanlar tarafından akciğer testi yapıldı ve temizlik ürünleri kullanımıyla ilgili sorular yöneltildi. Temizlik ürünlerine daha çok maruz kalmalarından ötürü özellikle kadınların akciğer kapasitesinde belirgin azalma olduğu tesbit edildi.

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