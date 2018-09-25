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25 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Enfeksiyonlar en çok okulları sever

25 Eylül 2018, Salı 18:15
Virüslerin kapalı ve kalabalık ortamları sevdiğini belirten doktorlar, velilere uyarılarda bulundu ve “hatalı tedavilerle hastalık sürecini uzatmayın” dedi

Virüslerin, kapalı ve kalabalık ortamları sevdiği reddedilemez bir gerçek. Ne var ki, bu durum en çok çocukları etkileyerek sık sık hastalanmalarına yol açıyor. Özellikle de okullar, bulaşıcı hastalıklar için ideal bir ortam oluşturarak, çocuklarda üst solunum yolu hastalıklarının görünmesinin önünü açabiliyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz, artan üst solunum yolu vak’alarına dikkat çekerek, velileri uyardı.

Kaç gün sürer?

Cengiz yaptığı açıklamalarda şunları belirtti: “Soğuk algınlığı olarak da bilinen üst solunum yolu enfeksiyonuna 200’den fazla virüs yol açar. Bağışıklık sistemleri nispeten daha zayıf olduğu için çocuklar, erişkinlere göre daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu ile karşı karşıya kalır. Mevsim geçişlerinin de etkisiyle yılda 7-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda hastalık belirtileri genel olarak 5-7 gün sürer.”

Hasta mı oluyoruz?

Hastalığın belirtilerine karşı aileleri uyaran Cengiz şunları dedi: “Üst solunum yolu enfeksiyonları semptomları çocuk virüsü aldıktan 1-3 gün sonra başlar ve genellikle 1 hafta sürer. Bu süre çocuktan çocuğa değişkenlik gösterir. (1-2 haftaya kadar sürebilir.) Bebeklerdeki belirtileri: Huzursuzluk, hafif ateş, burun tıkanıklığı, uyku sorunları, bazen kusma, ishal olabilir. Daha büyük çocuklarda ise; burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğazda kaşıntı, boğaz ağrısı, halsizlik, hapşırık, geniz akıntısının yol açtığı hafif öksürük görülebilir.”

İyileşme sürecini uzatmayın

“Her ne kadar aileler çocuklarının derslerden geri kalmaması için hastayken de okula devam etmesini istese de bu, hem kendi çocuğunuz hem de diğer öğrenciler için de riskli bir durumdu.”  Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Koray Cengiz  bu tavsiyenin izahını ise şöyle yapıyor: “Çünkü soğuk havalar nedeniyle yeterince havalandırılmayan sınıflar sebebiyle kişi başına düşen temiz hava hacmi yetersiz kalıyor ve hastalıklar daha çabuk yayılabiliyor. Ayrıca hasta çocuk okula devam ettiğinde, iyileşme süreci uzayabilir. “

Peki, ne yapılmalı?

Çocuğunuz hasta olduğunda paniklemeyin ve soğuk kanlı bir şekilde en doğru adımları atın diyerek ebeveynlere seslenen Cengiz şunları dedi: “Öncelikle hasta çocuğun bir sağlık kuruluşuna götürülmesi ve evde dinlendirilmesi, tedavi edilmesi gerekir. Velilerin, öğrencinin dengeli ve sağlıklı beslenmesine özen göstermesi ise diğer bir önemli adımdır. Çocuklar her gün süt, yumurta, sebze, meyve yemeli. Her gün et ya da kurubaklagillerden yeterli miktarda yiyerek protein ihtiyacı karşılanabilir. Ancak velilerin yanı sıra okullar da önlem almalıdır. Okulda gıda hizmetlerinde çalışan personelin sağlıklı olması, hijyen kurallarına uyması, sınıflarda ise yeterli havalandırmanın sağlanması gerekir.”  

Antibiyotik kullanmalı mıyım?

Gereksiz ve bilinçsiz bir şekilde antibiyotik kullanımına yönelmeyin diyen Cengiz, “Antibiyotikler bakterilere karşı etkili ilâçlardır. Ancak üst solunum yolu enfeksiyonların çoğunluğu viral olduğu için antibiyotik almak gereksizdir. Enfeksiyonların uzun sürmesi ve sinüzit, orta kulak iltihabı veya akciğer hastalığına yol açması durumunda antibiyotiklerden yardım alınır” dedi. Çocukları üst solunum yolu hastalıklarından korumak için de tavsiyelerde bulunan Cengiz şunları ifade etti; “İlk anlarından itibaren tüm aşılarını yaptırmamız gerekir. Ellerini düzgün ve sık yıkamasını sağlayın. Düzenli ve sık beslenmesini sağlayın. Yeterli miktarda sıvı tüketmesini sağlayın. Uyku alışkanlığının düzgün olmasını sağlayın. Mevsimine uygun kıyafetler seçmesini sağlayın. Düzenli spor yapmasına yardımcı olun.” 

İstanbul - Yeni Asya

 

Etiketler: okul, çocuk sağlığı
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