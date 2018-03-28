"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MART 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

“Gezen tavuktan vazgeçmeyin”

28 Mart 2018, Çarşamba
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar, gezen tavuklara yem verilmemesi gerektiğini söyleyerek, tavuğun geziyor olmasının başlı başına bir olay olduğunu, yem veriliyor olmasının bir şey değiştirmediğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar,  “Beslenme ve Sağlık İlişkisi” adlı seminerinde, tavuğun önüne ne yem konulursa konulsun eğer gezen bir tavuksa yemi değil de çevrede bulduğu böcekleri tercih edeceğini belirtti. Dizdar, “Gezen tavuktan vazgeçilmemeli. Çünkü bu gezen tavuk mantığı o kadar komik bir hale geldi ki tavuk zaten normalde gezer eşelenir. Bulduğu böceği solucanı yer. Tavuk bir çekirge bir böcek görse en kalite yemi de verseniz yemiyor. Bu hayvanın kişisel özelliği, buna fıtrat deniyor. Biz bu tavuğu çok rahat yiyebiliyoruz.” diye konuştu.

‘Lezzeti iyiyse tercih edin’

Dizdar, tavuğun fabrika şartlarında yetiştirilmesini eleştirerek, “Fabrika koşullarında hijyenik yetiştirilmesi akla ziyan bir davranıştır. İnsanî değildir her şeyden önce. Bu hayvanlar fabrikada kemikleri kırılacak kadar büyük bir hale antibiyotik sayesinde gelebiliyor. Böyle bakınca gezen tavuk, ama yem veriliyor diye hiç bakmasınlar. Pişme süresine çıkarttığı jöleye, lezzetine bakın eğer yeterince iyiyse kesinlikle tercih edin.” ifadelerini kullandı.

 

‘Kaynatılan sütte hastalık olmaz’

Kapalı kutularda süt ve yoğurt alınmasına ilişkin de Dizdar, “Birlik olursa destek olursa sonuç alınıyor. Açıkta satılan süt konusunda bakanlık geri adım atmak zorunda kaldı. Açıkta pet şişede satılan sütün kaynatılıp tüketilmesi gerekiyor. Kaynatıldığı için bunun içinde hastalık olmaz. Bakın pazarda şişelerde sütler satılabiliyor. Vatandaş hâlâ umursamıyor.” diye konuştu. Dizdar, köylü pazarlarına destek olmaya devam edeceklerini yerel pazarların kalkınması için üşenmeden İstanbul’dan kalkıp en ücra köşelere gideceklerine dikkati çekti.

 

‘GDO’lu ürünler yemeyeceğiz’

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) ürünler yemeyeceğiz.” diyen Dizdar, sözlerini şöyle tamamladı: “GDO’nun kullanıldığı ürünleri tüketmeyeceğiz. Şunu da söylemek lâzım, bu tepeden kanunla düzenlenecek olan bir durumdur. Biz küçük köylünün ürününü piyasaya yetiştirmesine yerel pazara çıkarmasına, hatta ülke ölçeğine yetiştirmesine destek veriyoruz. Aksi takdirde köylünün kalkınmasının mümkün olmadığı sürece GDO’lu ürünlerin yenmesinin önü açılacaktır.”

AA

Etiketler: tavuk, yavuz dizdar
Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB ile yeni başlangıç fırsatı

    Kimse güvende değil

    Bu millet sizi özlüyor ve ilelebed unutmayacak

    28 Şubat’ta da hedef olduk, şimdi de

    Yoksulluk sınırı bir yılda 592 TL arttı

    Filistin patlama noktasında

    Trump-Macron görüşmesinden Türkiye kararı çıktı

    Rusya'da ulusal yas ilan edildi

    Fanatik Budistler Müslümanlar için tehdit olmaya devam ediyor

    Milyonları ilgilendiren kanunu onayladı

    Yeni siyonist azgınlığı: 'Mescid-i Aksa’yı boşaltma' çağrısı yaptılar

    UNICEF'ten endişelendiren Yemen raporu

    NATO'dan Rusya hakkında karar

    'Trump seçildiği için konuşma kararı aldım'

    Tarihi rekor düzeyine ulaşan Dolar ve Euro'da son durum

    Filistinliler, Kutsal Şehirden göç ettirilme tehdidiyle karşı karşıya

    Resmi açıklamalara inanmadılar!

    Avrupalı dostlarımıza sesleniyorum

    "Bunun S-400 alımıyla hiçbir alakası yok"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbre hukuka dönerken
    Mağdur Kürsüsü

    28 Şubat’ta da hedef olduk, şimdi de
    M. Latif SALİHOĞLU

    AB ile Varna zirvesi
    Sebahattin YAŞAR

    Elinizi vicdanınıza koyun!
    İslam YAŞAR

    Bu millet sizi özlüyor ve ilelebed unutmayacak
    Hasan GÜNEŞ

    Hz. Zeyd ve günümüz medyası
    Genel

    Kimse güvende değil
    Genel

    Yargılama süreci olmadan nasıl terörist diyebiliyor?
    Süleyman KÖSMENE

    İslâm kardeşliğini işleyen manifesto gibi bir program
    Faruk ÇAKIR

    Verheugen der ki

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.