Hangi probiyotikten ne kadar tüketmeli?

Bağırsak mikroflorasının işlevlerini yerine getirebilmesi için probiyotiklere ihtiyaç duyduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, hangi probiyotik kaynağı ne kadar tüketmemiz gerektiğini anlattı.

Sağlıklı bir sindirim sistemi, sağlıklı bir hayatın en önemli şartlarından birisidir. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayan en önemli etken ise bağırsaklarımızda yaşayan flora bakterileridir.

İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, “Bağırsak mikroflorasının sağlığını koruması ve işlevlerini yerine getirebilmesi için probiyotikler ve prebiyotiklere ihtiyaç vardır. Bu canlı mikroorganizmalara probiyotik, besinler yoluyla alınan, ince bağırsakta sindirilmeden direkt kalın bağırsağa geçen ve buradaki yararlı bakterilerin çoğalmasını ve etkinliğini olumlu yönde etkileyen karbonhidrat türevli besin ürünlerine de prebiyotik diyoruz. Kısacası prebiyotikler, probiyotiklerin besinleridir” diyerek hangi probiyotiği ne kadar tüketmemiz gerektiğini söyledi.

Probiyotiklerin Vücudumuza 5 Önemli Etkisi!

• Vücudu hastalıklardan korur ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurlar.

• Kanseri önleyici ve tedavi edici etkileri vardır.

• İshal, mide rahatsızlığı, şişkinlik, gaz, hazımsızlık gibi sorunları önlemeye yardımcı olur.

• Yiyeceklerin vitamin ve mineral emilimini arttırırlar.

• Kilo vermenize yardımcı olur.

Hangi Probiyotik Kaynağı Ne Kadar Tüketilmeli?

Peynir: Onlarca çeşidi ile sofralarımızda yerini alan peynir yararlı mikroorganizmaları ihtiva etmesinden dolayı en iyi probiyotik kaynağı olmaktadır. Eğer hem probiyotikten zengin beslenmek hem de ideal ağırlığınızı korumak istiyorsanız keçi sütünden yapılmış lor peynirini rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Kefir: Hep söylenir belki de akla gelen ilk tercihtir, probiyotik bazlı kefir. Tüketim sıklığı ve miktarı açısından haftada 3 defa ikindi ara öğününüze alacağınız ev yapımı organik kefir, bağırsak floranızı güncel tutup sizi hastalıklardan koruma da büyük etkiye sahip olacaktır.

Nar ekşisi: Konumuz probiyotik ise, organik ev yapımı nar ekşisi de yerini almalı bu listede. Lâkin bu nokta da dikkat edilmesi gereken şey hazır satılan market raflarını süsleyen nar ekşileri muhtevası açısından el yapımı nar ekşisi ile ayrılmaktadır.

Elma sirkesi: Her derde deva niteliğinde sayılabilecek elma sirkesi, probiyotik açısından değerlendirilebilecek nadide besinler arasındadır. Özellikle kan şekeri regülasyonu konusunda faydasını gördüğümüz elma sirkesi, fermantasyon işlemi sırasında birçok mikroorganizmaya sahip olup bağırsak florasının gelişmesinde ve beslenmesinde en üst sıralarda yer almaktadır. Akşam yemeklerinden sonra uyumadan 2 saat kadar önce 1 bardak ılık suya katılmış 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, hem bağırsak sağlığımızı koruma da hem de insülin direnci tedavisinde bizi başarıya taşıyacak etkilere sahiptir.

İstanbul - Seyhan Şentürk