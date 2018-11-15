"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Hangi probiyotikten ne kadar tüketmeli?

15 Kasım 2018, Perşembe 23:19
Bağırsak mikroflorasının işlevlerini yerine getirebilmesi için probiyotiklere ihtiyaç duyduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, hangi probiyotik kaynağı ne kadar tüketmemiz gerektiğini anlattı.

Sağlıklı bir sindirim sistemi, sağlıklı bir hayatın en önemli şartlarından birisidir. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayan en önemli etken ise bağırsaklarımızda yaşayan flora bakterileridir.

İstanbul Okan Üniversitesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, “Bağırsak mikroflorasının sağlığını koruması ve işlevlerini yerine getirebilmesi için probiyotikler ve prebiyotiklere ihtiyaç vardır. Bu canlı mikroorganizmalara probiyotik, besinler yoluyla alınan, ince bağırsakta sindirilmeden direkt kalın bağırsağa geçen ve buradaki yararlı bakterilerin çoğalmasını ve etkinliğini olumlu yönde etkileyen karbonhidrat türevli besin ürünlerine de prebiyotik diyoruz. Kısacası prebiyotikler, probiyotiklerin besinleridir”  diyerek hangi probiyotiği ne kadar tüketmemiz gerektiğini söyledi.

Probiyotiklerin Vücudumuza 5 Önemli Etkisi!

• Vücudu hastalıklardan korur ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olurlar.

• Kanseri önleyici ve tedavi edici etkileri vardır.

• İshal, mide rahatsızlığı, şişkinlik, gaz, hazımsızlık gibi sorunları önlemeye yardımcı olur.

• Yiyeceklerin vitamin ve mineral emilimini arttırırlar.

• Kilo vermenize yardımcı olur.

Hangi Probiyotik Kaynağı Ne Kadar Tüketilmeli?

Peynir: Onlarca çeşidi ile sofralarımızda yerini alan peynir yararlı mikroorganizmaları ihtiva etmesinden dolayı en iyi probiyotik kaynağı olmaktadır. Eğer hem probiyotikten zengin beslenmek hem de ideal ağırlığınızı korumak istiyorsanız keçi sütünden yapılmış lor peynirini rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

Kefir: Hep söylenir belki de akla gelen ilk tercihtir, probiyotik bazlı kefir. Tüketim sıklığı ve miktarı açısından haftada 3 defa ikindi ara öğününüze alacağınız ev yapımı organik kefir, bağırsak floranızı güncel tutup sizi hastalıklardan koruma da büyük etkiye sahip olacaktır.

Nar ekşisi: Konumuz probiyotik ise, organik ev yapımı nar ekşisi de yerini almalı bu listede. Lâkin bu nokta da dikkat edilmesi gereken şey hazır satılan market raflarını süsleyen nar ekşileri muhtevası açısından el yapımı nar ekşisi ile ayrılmaktadır.

Elma sirkesi: Her derde deva niteliğinde sayılabilecek elma sirkesi, probiyotik açısından değerlendirilebilecek nadide besinler arasındadır. Özellikle kan şekeri regülasyonu konusunda faydasını gördüğümüz elma sirkesi, fermantasyon işlemi sırasında birçok mikroorganizmaya sahip olup bağırsak florasının gelişmesinde ve beslenmesinde en üst sıralarda yer almaktadır. Akşam yemeklerinden sonra uyumadan 2 saat kadar önce 1 bardak ılık suya katılmış 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, hem bağırsak sağlığımızı koruma da hem de insülin direnci tedavisinde bizi başarıya taşıyacak etkilere sahiptir. 

İstanbul - Seyhan Şentürk

Etiketler: probiyotik, bağırsak
Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Okyanuslar ‘plastik çorba’ya dönüşmesin

    ABD'nin Suriye Özel Temsilcisinden dikkat çeken itiraflar

    30 yıldır Filistin’i tanımadılar

    Müzakereleri askıya almak AB hedefini yok eder

    PEN Türkiye: Muhalif kimlikler cezalandırılıyor

    Faiz yükü artacak: ‘Sefasını sürdük, cefasını çekeceğiz’

    Hangi probiyotikten ne kadar tüketmeli?

    Yeni teklif yasalaştı: Kamudan çıkarılan doktorlar 450 gün sonunda mesleklerini yapabilecek

    Akıncı'dan '35. yıl' mesajları

    Kurtulmuş: Emri kim verdi, niye verdi?

    İstanbul Müftüsü Yılmaz: Sünnet'siz bir Kur'an ve Sünnet'siz bir Din düşünülemez

    Arap Birliği İsrail'i kınadı; Filistinliler için uluslararası himaye talep etti

    Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var

    Vekillerden 450 gün itirazı

    Cemal Kaşıkçı'nın oğlundan taziye açıklaması

    Anadolu’daki gençler umutsuz

    Türkiye ile AB arasında siyasi diyalog başlayacak

    ABD'den Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili 17 Suudi'ye yaptırım kararı

    Avrupa Adalet Divanı'ndan 'PKK' kararı

    Suud'dan Kaşıkçı cinayetine ilişkin önemli açıklamalar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaportta skandallar serisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kemalistler şımardı
    Süleyman KÖSMENE

    Rebiü’l-evvel ayını müjdelemeli miyiz?
    Genel

    Müzakereleri askıya almak AB hedefini yok eder
    Genel

    Yahudilikte kadın
    Şükrü BULUT

    İstanbul çevre yolunda
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin Libya’dan dışlanması
    Rüstem GARZANLI

    Zübeyir Gündüzalp’in sadâkati
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Aile fertleri için, aile boyu duâ

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.