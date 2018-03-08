Hayat Eli çocuklarla

Hayat Eli yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ağrı Diyadin İlçesi Karapazar İlköğretim Okulundaki 57 öğrenciye kıyafet, ayakkabı, mont, kazak ve kırtasiye yardımında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, kışın sert ve çetin olduğu Ağrı’da yaşayan çocukların, bu zorlu kış aylarında okumak için mücadele verdikleri vurgulanarak, “Ancak bölge ekonomik olarak dar gelirli bir bölge olması nedeni ile halk günlük temel ihtiyaçlarını dahi zor karşılıyor. Geçim sıkıntısına rağmen çocuklarını okula gönderen aileler, çocuklarının okuması için çaba sarf ediyor. Çocuklarımızın ayaklarında ayakkabı, sırtlarında kazak ve mont yok. Yine de inadına okumak istercesine o halde okula gidiyorlar.” denildi. İstanbul - Yeni Asya

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