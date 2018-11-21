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22 KASIM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İki kez böbrek nakli oldu: Ameliyatsız yöntemle sağlığına kavuştu

21 Kasım 2018, Çarşamba 22:40
İki kez böbrek nakli olan, bir kez de kalbinden operasyon geçiren Remzi Altaş, ikinci bir kalp ameliyatı hayati risk taşıdığı için ameliyatsız yöntemle sağlığına kavuştu.

Kalbi büyümeye başlayan Altaş, kalp kapağındaki kaçağın damar yoluyla kapatılmasıyla tekrar hayata tutundu.

Özel bir hastanenin Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Korkmaz, 42 yaşındaki inşaat mühendisi Altaş'ın çoklu sağlık sorunu bulunduğunu ve birkaç önemli ameliyat geçirdiğini söyledi.

Altaş'ın temel sağlık sorununun kronik böbrek hastalığı olduğunu anlatan Korkmaz, 2001 ve 2012'de iki kez böbrek nakli yapıldığını belirtti. 

"Hastamızın hayatını daha fazla riske sokmayacak bir yöntem üzerinde yoğunlaştık"

Korkmaz, bu dönem içerisinde giderek ilerleyen kalp yetmezliği geliştiğini ifade ederek, "Yapılan değerlendirme sonucunda, 2013'te hastamızın kalbinde mitral kalp kapak olarak isimlendirilen bir kapakta önemli bir bozukluk saptanmış ve mitral kapak ameliyatı gerçekleştirilmiş. Operasyon sonrasında sağlık durumu birkaç yıl stabil seyretmiş." bilgisini verdi.

Zaman içinde Altaş'ın kalbindeki mitral kapağa takılan protezin kenarında bir açıklık meydana geldiğini ve bu nedenle yetmezlikle karşı karşıya kalındığını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Kapak çalışıyor ancak kapağın etrafındaki delikten akciğerlere doğru kan kaçması söz konusuydu. Bu duruma müdahale edilmediğinde, akciğerdeki basıncın yükselmesine bağlı kalp yetmezliğine ve ölüme neden olabilirdi.

Bu durumda en sık yapılan yöntem açık cerrahi tekniğiyle kapağın çıkarılarak dokuların temizlenmesi ve yeni bir protez kapak konulmasıydı. Ancak hastamız için bu yöntem çok ciddi sonuçlara yol açabilirdi. Çünkü hastamıza daha önce iki kere böbrek nakli yapılmıştı ve söz konusu cerrahide böbreğin de hasar görebilme riski olabilirdi. Biz de hastamızın hayatını daha fazla riske sokmayacak bir yöntem üzerinde yoğunlaştık."

Uygulama nasıl yapılıyor?

Açık cerrahi yerine kapaktaki deliğin tıkanması esasına dayanan bir yönteme başvurduklarını dile getiren Korkmaz, "Protez kapağın etrafındaki deliği tıkama yönetimiyle ameliyatsız bir uygulama yaptık." dedi.

Prof. Dr. Korkmaz, operasyon hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu yöntemde, hastanın kasık toplar damarına küçük bir kesi açılıyor ve oraya bir damar kılıfı yerleştiriliyor. Ardından sağ kalp kulakçığına (kalbin giriş noktaları) ulaşılıyor ve oradan sol kalp kulakçığına ulaşılarak iki kulakçık arasındaki duvar delinerek ilerleniyor. Özel bir cihaz kullanılarak o deliğe tıkaç olarak yerleştirme yapılıyor.

Altaş, böbrek nakil hastası olduğu için bu uygulamaların, X ışınlarını görünebilir hale getiren kontrast madde kullanılmadan yapılması gerekiyordu. Çünkü, bu madde böbrek tarafından atıldığından zararlı olabileceği için bu yöntemde bunu hiç kullanmadan sadece ultrasonik ses dalgalarıyla, kalbin değişik yapılarını inceleme imkanı veren ekokardiyografi görüntülemeyle gerçekleştirdik." 

Ameliyatsız tamir yöntemiyle sağlığına kavuşan 42 yaşındaki inşaat mühendisi Remzi Altaş da kalbindeki sorunun giderildiğini anlatarak, kendisini şu an iyi hissetttiğini söyledi.

AA

Etiketler: Kalp kapağı, ameliyatsız yöntem
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