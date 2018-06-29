Kahve kalbe iyi gelir

Almanya’da yapılan bir araştırma, kafeinin kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu düşüncesinin doğru olmayabileceğini gösteriyor.

Kahve ve kalp sağlığı arasındaki bağlantıyı araştıran bilim insanları, özel bir düzenleyici proteinin, hücrelerin enerji merkezi olarak bilinen mitokondriye taşınmasına kafeinin yardımcı olduğunu gösterdi. Düzenleyici proteinler, DNA’nın belirli kısımlarına bağlanıyor ve gen ekspresyonunda rol oynuyorlar. Bu, kardiyovasküler hücreleri hasara karşı korumaya yardımcı olmayı da ihtiva ediyor.

Kafein, hücreleri öldürmüyor

Almanya merkezli ekip, kafeinin kalbin majör hücrelerindeki mitokondride bulunan p27 isimli bir proteini nasıl etkilediğini araştırdı. Sputnik’ten alınan habere göre, araştırma sonucunda dört espresso çekimine eşit ya da daha fazla miktarda kafeinin, hücre ölümünden korunmaya yardımcı olduğu belirlendi. Kafein, kalp krizinden sonra organın iyileşmesini destekleyen süreçler üzerinde de olumlu etkide oluşturdu. Yaşlı, pre-diyabetik, obez, fareler; insan hücreleri ve yaklaşık 400 bin kişinin katıldığı epidemiyolojik çalışmaların sonuçlarını ihtiva ettiği belirtilen araştırma, PLOS Biology adlı dergide yayımlandı.

Egzersizi de bırakmayın

Çalışmanın yazarlarından Judith Haendeler, Newsweek’e yaptığı açıklamada “Bu sonuçlar, yaşlı nüfus için ek bir diyet faktörü olarak kahve tüketimi veya kafeinin de dikkate alınması dahil olmak üzere, kalp kasının hasar görmesini önlemek için daha iyi stratejiler geliştirilmesine yol açmalı” ifadelerini kullandı. Haendeler, mitokondriyal p27’yi geliştirmenin sadece kardiyovasküler hastalıklar için değil, aynı zamanda sağlıklı hayat süresinin uzatılmasında da bir tedavi stratejisi olabileceğini belirtti. Araştırmanın sonuçlarının ‘kalbi korumak için tek gerekli şeyin kahve olduğu’ yanılsamasına yol açmaması gerektiğinin altını çizen bilim kadını “Kafein hapları almayın, sağlıklı bir diyeti ve egzersizi bırakmayın ve miskin bir insan olmayın” uyarısında bulundu.