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26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Kaktüs yetiştirirken nelere dikkat edelim?

26 Ekim 2018, Cuma 18:16
Evde, ofiste, mutfakta ve aklınıza gelecek her yerde büyümeye uygun olan kaktüs bitkisini yetiştirirken dikkat edilmesi gerekenler açıklandı.

Dikenli yapısıyla dikkat çeken kaktüs bitkisi bakımı kolay ve zahmetsiz olması yönüyle pek çok iç ve dış mekânda süsleme amacıyla tercih edilir. Çöllerden evinize gelip sizinle yaşamaya devam eden kaktüsler, bakımı yapıldığında uzun bir süre canlılığını korumaktadır. Çiçekli ve çiçeksiz kaktüs olarak iki grupta incelenen bu dikenli bitkiler, çoğunlukla koyu yeşil rengiyle ilgi görmektedir. Yuvarlak şekli ile hem sempatik hem de estetik bir süs bitkisidir. Nefis yemek tarifleri sitesi, kaktüs bakımında dikkat edilecekleri şöyle sıraladı.

Kaktüs bakımı nasıl yapılır?

1. Adım: Kaktüs Saksısı

Kaktüsü çiçekçiden aldınız ve eve geldiniz. Yeni bir saksıya aktarırken öncelikle saksının tabanının delikli olması gerekecektir. Çöl bitkisi olan kaktüs, suyu çok sevmez. Eğer fazla su verirseniz, saksıdaki deliklerden fazla olan suyu atacaktır. Saksıda yetişmeye adapte olan kaktüsler en çok 45 derece sıcaklıkta canlı kalabilir. Kış soğuklarında ise -20 dereceye kadar kendini koruyabilir.

2. Adım: Kaktüs Toprağı

Kaktüsün dönem dönem toprak değişimi istediğini bilmenizde fayda olacaktır. İlk toprak değişimini aldığınız gün yapmalısınız. Toprağı yenilemeden önce saksının tabanında irili ufaklı çakıl taşları yerleştirebilirsiniz. Eğer çakıl taşlarının üzerine toprak eklerseniz, kökleri fazla sudan korumuş olursunuz. Bu durum da kaktüsün yararına olacaktır.

3. Adım: Kaktüs

Nasıl Dikilir?

Kaktüsü dikmek istediğiniz saksının tabanına çakılları yerleştirin. Çakılların üzerine tercih ettiğiniz toprağı ekleyin. Saksının yarısına kadar gelseniz yeterli olacaktır. Şimdi kaktüsü toprağın üzerine yerleştirin. Kalan toprakları da çiçeğin etrafına doldurun. Her çiçekte olduğu gibi kaktüse de can suyunu vermeniz gereklidir. İçme suyu ile can suyunu verebilirsiniz. Dikilen kaktüse gübre verirseniz, canlılığını daha uzun süre koruyacaktır.

4. Adım: Kaktüs Sulama

Kaktüsleri sularken öncelikle toprağın nemini analiz etmeniz gerekecek. Sadece görünen yerlerin değil iç kısımların da kuru olması önemli olacaktır. Sulamak istediğinizde toprağın yüzeyinin kuru olmasına dikkat edin. Daha sonra uzun bir kürdanla toprağı test edin. Eğer kuruduğunu hissediyorsanız, sulayabilirsiniz. Kökleri sudan uzak tutmanızda fayda var. Toprakların sulanması bu noktada önemli olacaktır. Yaz sıcaklarında haftada 2 defa su isteyen kaktüs, kış soğuklarında haftada 1 defa sulama ile yaşayabilir. 

5. Adım: Kaktüs Çoğaltma

Kaktüsün çoğaltma döneminde kök kısmında yeni ve ufak bir bitki oluşur. İşte bu bitkiyi özenli bir şekilde kökten ayırabilirseniz, kaktüsü farklı bir saksıda çoğaltmış olursunuz. Kaktüs çoğaltma için yeni bitkiyi dikkatlice kökten ayırın ve zaman geçmeden yeni saksıya yerleştirin. Toprağı ekledikten sonra çok az miktarda can suyunu verin. Birkaç gün geçtiğinde yeni bitkiniz kendi yuvasına alışmış ve büyümüş olacaktır. Bu işlem için Haziran ve Eylül ayları ideal olacaktır. Yeterli vitamini aldığında bazen ilkbahar döneminde de yavrulamaya şahit olabilirsiniz.

6. Adım: Kaktüs Çiçeği

Ne Zaman Açar?

Kaktüslerin çiçekli ve çiçeksiz olduklarını yazımıza giriş yaparken belirtmiştik. Eğer kaktüsünüz çiçekli türden ise, vakti geldiğinde renkli çiçeklere şahit olabilirsiniz. Dikenlerin arasından yükselen bir renk cümbüşü için, bitkinizin yetişkin olması önemli olacaktır. Yeni ve yavru bitkilerin çiçek açması oldukça zordur. Bir sene içinde 1 defa çiçek açan kaktüsler, bu çiçeği en çok 50 gün taşıyabilir. Bitki yapısından dolayı görülen bu durum, pek çok çiçek yetiştireni üzmektedir. Kaktüsün çiçeklenmesi için bol ışıklı ortamda kalması gerekecektir. Geçirgen yapılı topraklarda ve güneşi gördüğü dönemlerde çiçeklenmesi söz konusudur. 

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Etiketler: kaktüs, toprak, çiçek,
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