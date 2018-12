Kansızlığa karşı meyve suyu

Vücudumuzdaki kanın azalmasıyla ortaya çıkan kansızlık ve beraberinde gelen demir eksikliği yaşama kalitemizi azaltıyor.

Sağlıkyaşamhaber sitesindeki habere göre, demir eksikliğinin özellikle çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir rol oynadığı yadsınamaz bir gerçek olup besinlerden alınan demirin emilimi için meyve suyu tüketilmesi gerekiyor. ‘Kansızlık, kandaki hemoglobin miktarının azalması olarak tanımlanır. Bu da demir eksikliğine neden olur” diyen Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç demir yetersizliğinin genellikle büyümenin çok hızlı olduğu çocukluk ve ergenlik çağı ile hamilelik döneminde ortaya çıktığına dikkat çekti. Demirin hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde bulunduğunu kaydeden Prof. İnanç, “Ancak besinlerdeki demirin tamamı vücutta emilemez. Aldığımız demirin yararlı olabilmesi için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketmeliyiz. Özellikle C vitamini içeren portakal suyu, ananas suyu, greyfurt suyu ve limonata gibi meyve sularının yüksek miktarda protein ve demir içeren bir öğünle birlikte tüketilmesi demir emilimini artırır. Kansızlıktan korunmak ve oluştuktan sonra kansızlığı daha etkin ve hızlı bir şekilde tedavi edilebilmek için her yaş grubunda vitamin kaynağı olan meyve suyu tüketimine özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.