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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Muhafazakâr tatilde yeni trend: Aile villaları

21 Mayıs 2018, Pazartesi 01:03
Son dönemde daha özel hizmet ve aileye uygunluğu sebebiyle “İslami villa” tercihi artış gösterdi.

Son dönemlerde villalara talep arttı. Otellerdeki yemek kuyruklarından, yoğunluktan ya da hizmet kalitesinden şikâyet eden tatilciler daha özel, ayrıcalıklı hizmet için villaları tercih etmeye başladı. Villalardaki hizmetin kişiye özel oluşu ve villaların kapasitesinin aile için uygunluğu bu tercihin en büyük sebepleri arasında yer alıyor.

Otellere nazaran  daha yüksek kalitede hizmet sunan villalar İslâmî şartlara uygun bir şekilde dekore edilmiş olup, hem konfor hem de kalite beklentinizi en üst düzeyde karşılayabiliyor.

Sierra Villa’da dört mevsim tatil

Türk Turizmine katkı sağlamak amacıyla yeni yatırımlara devam edeceklerini belirten Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, “Sektörde villa konseptli tatili geliştirmek adına çalışmalarımızı hızlandırdık ve muhafazakâr kesime yönelik yeni villalar açtık. Alya Sierra Villamız Türkiye’nin gözde tatil beldesi Bodrum Torba’da yer alıyor. Bu bölge dört mevsim huzurla tatil yapabileceğiniz yeşili içinde barındıran sakinliğin, konforun bulunduğu Ege’de seçkin bir lokasyon. Alya Sierra Bodrum Villa, 10 bin metrekare üzerine kurulmuş, 12 adet lüks villadan oluşmaktadır. Villalarımız; 3+1 ve 4+1 tipte olup keyifli ve lüks bir konfora sahiptir. Butik villa otelimiz yeşil yamaçlardan Torba koyuna bakmaktadır. Dilerseniz özel villanızın salon, oda, teras ya da havuz başından deniz manzarasının tadını çıkarabilirsiniz” dedi.

Villalar birbirini görmüyor

Birbirini görmeyecek şekilde dizayn edilen villalar, yüzme havuzunun yanı sıra zengin sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekiyor. Muhafazakâr aileler için tasarlanan bu konsept, tatilciler tarafından büyük ilgi görüyor. Marmaris, Bodrum gibi Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinde de hizmet veren Elçi Tur; Alya Piynar Villa, Alya Villa Butik ve Alya Sierra Bodrum villalarında ailece güzel ve konforlu bir tatil sunuyor. Firmanın www.islamiotel.com web sitesinden online olarak rezervasyon ve bilgi alabiliyorsunuz.

Araplar ve Avrupalılar da tercih ediyor

İslami tatil villalarını özellikle Türk, Arap ve Avrupalı turistlerin tercih ettiğini ifade eden Başarır, sektörün ve özellikle alkolsüz aile oteli konseptinin dünyaya tanıtılması rolünü üstlenmiş olan NCT Medya Grubu Genel Müdürü Necati Dayan’ında tesislerin tanıtılmasında ve marketing çalışmalarında önemli katkıları olduğunu belirtti.

Haber: Reyhan Keser

gyaklasim@gmail.com

 

 

Etiketler: sierra villa
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  • Murat

    21.5.2018 09:13:06

    Tasvip etmiyorum. Muhafazakarlık sadece tesettür değil, birbirini görmemek değil. Alem-i İslam şu haldeyken bu konforu lüksü sağlamak için yapılan israf ve nefislerin şımartılması ne olacak.

Risale-i Nur Külliyatı

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