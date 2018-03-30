Mutfaktan: Damla çikolatalı kek

Tarifi veren: Hülya Çelik

Malzemeler; l3 yumurta, l1 su bardağı şeker, lYarım su bardağı süt, lYarım su bardağı sıvıyağ, l1 paket vanilya, l1 paket kabartma tozu, l2 su bardağı un, l1-2 yemek kaşığı un (damla çikolataya koymak için), l100 gr damla çikolata. YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri 3-4 dk iyice çırpalım. (Köpürene kadar) Daha sonra vanilya, sıvıyağ, sütü harcımıza koyup kısa bir süre çırpıyoruz. Daha sonra un ve kabartma tozunu eleyerek ilâve edelim, tekrar kısaca çırpalım. 1 kâsenin içine 100 gr damla çikolatamızı ve 1-2 yemek kaşığı unumuzu koyalım mı çikolatalarımız pişerken dibe çökmesinler. Damla çikolatayı un ile beraber harca dökelim. Ve karıştıralım. Keki pişireceğiniz kalıbı yağlayalım. Kek harcını kalıba dökelim. 170 derecede fırının orta katına koyalım. 35 - 45 dk pişirelim. Ara ara kontrol edelim. Bıçak ile kekimizin ortasına batıralım, temiz çıkıyorsa kekimizi fırından çıkartıp biraz bekledikten sonra kalıptan çıkaralım. Afiyet olsun.

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