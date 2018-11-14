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14 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Prof. Dr. Timurkaynak'tan "merdiven'' tavsiyesi

14 Kasım 2018, Çarşamba 12:53
İstanbul'da özel bir tıp merkezinin kardiyoloji bölüm başkanlığını yürüten Prof. Dr. Timur Timurkaynak, bir etkinliğe katılmak üzere geldiği Balıkesir'de yaptığı açıklamada, hareketsiz yaşamın kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığın en önemli nedenlerinden biri olduğuna işaret etti.

Tüketimi son yıllarda hızla artıyor... Kaliteli zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Hediye-i Rahman: Zeytinyağı (1)

Hediye-i rahman: Zeytinyağı (2)

Timurkaynak, merdiven çıkmanın kalp dostu olduğunu, asansör yerine merdivenlerin kullanılması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle plaza gibi yerlerde çalışanlar spor ve egzersiz yapamamaktan şikayet ediyor. Bunlar bahane. Bulunduğunuz binada merdivenler varsa, bu kalbiniz için çok iyi bir spor olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Merdiven kalp dostudur"

Çalıştığı iş yeri, bir binanın 10. katında bulunan kişinin, en azından 5 katı merdivenlerle çıkması gerektiğini ifade eden Timurkaynak, şöyle devam etti:

"İnerken asansöre binebilirsiniz ama çıkarken mutlaka merdivenle çıkın. Merdiven çıkma çok ciddi bir egzersizdir. Akciğer ve kalp kapasitenizi artıracaktır. Kondisyonunuzu yükseltecektir. Diyelim ki kalp hastalığınız var ve bundan sizin haberiniz yok. Merdiven çıkarken ortaya çıkacak ağrı ve nefes darlığı sizin için erken bir uyarı olacaktır. Bu yüzden de unutmayın ki merdivenler kalp dostudur."

Kalp ve damar sağlığı için sabahları bir çorba kaşığı erken hasat zeytinyağı ile güne başlama tavsiyesinde bulunan Timurkaynak, "Bir kaşık zeytinyağı ve üçer adet kavrulmamış badem, ceviz ve fındık yiyerek güne başlamak insan sağlığı için hem ciddi bir enerji kaynağı hem de ciddi bir tokluk hissini beraberinde getirir. Böylelikle bu formül kilo sorununu ortadan kaldırıp, damar yaşını da gençleştirir." değerlendirmesinde bulundu.

"İçindeki maddeler, damarı genç tutacaktır"

Timurkaynak, kendisinin de bu şekilde beslendiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zeytinyağı soframda yıllardır var ama sabahları içme işini 5 yıldan bu yana yapıyorum. Erken hasat sızması zeytinyağı kullanıyorum. Böylelikle çok daha genç görünüyorum. Çok daha dinamiğim, çok daha enerjiğim. Ben tüm gücümü ve kuvvetimi zeytinyağından alıyorum diyebilirim. Ayrıca işlemden geçmiş zeytinyağının içindeki yararlı maddelerin çoğu yok oluyor. Bu yüzden de özellikle erken hasat sızma zeytinyağı, kalp ve damar sağlığınız için son derece yararlıdır. İçindeki maddeler, damarı genç tutacaktır."

AA

Etiketler: zeytinyağı
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