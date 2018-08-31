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Protein deposu: Antep fıstığı

31 Ağustos 2018, Cuma 00:37
Lezzetiyle meşhur Antep fıstığı, diyabet, kansızlık ve kanser gibi birçok hastalıĞa iyi geliyor. Ölçülü kullanıldığında vücuda gerekli enerjiyi ve proteini veriyor.

Lezzeti ile bağımlılık yapan, bir o kadar da pahalı olan antep fıstığı kabuklu bir meyvedir. Kilo aldırmayan bir meyve olan Antep fıstığı diyabet, kansızlık ve kansere iyi gelir. Ancak çok fazla tüketildiğinde hassas ciltlere zarar verebilir. Günde 10 adet antep fıstığı sağlığımız için protein deposudur. Peki antep fıstığının faydaları nelerdir, zararları nelerdir, antep fıstığı ne kadar tüketilmelidir? Antep fıstığı adını ilk fıstık işletmeleri Gaziantep de kurulduğundan dolayı bu ilimizden almıştır. Kansızlıktan, diyabete kadar bir çok problemi önleyen Antep fıstığı aynı zamanda kilo aldırmayan kabuklu bir meyvedir.

Antep fıstığının faydaları nelerdir?

Diyabete Faydalı: Kan şekerinin düşmesinde etkili olan antep fıstığı diyabet rahatsızlığında etkili bir kuruyemiştir. Kansızlığa iyi gelir. Kanseri Önlüyor. İyi huylu kolesterolü yükselterek kötü huylu olan kolesterolü düşürüyor. Yüksek oranda antioksidan ihtiva etmesi ve resveratrol sayesinde bazı kanser türevlerini vücuttan uzaklaştırıyor. Yorgunluğun azalmasında etkilidir. Zihnin ve bedenin güçlenmesini sağlar. 100 gram yendiğinde enerji vererek canlandırır. Böbreklerde oluşan ağrıların hafiflemesini sağlar. Kalp hastalıklarına iyi gelir. Bağırsakların düzenli çalışmasında etkilidir. Safra kesesinde oluşan ağrıları dindirir. Mesane bölgesinde ve böbreklerde oluşan kumların dökülmesini sağlar.. Kandaki kolesterolün düşmesinde etkilidir. 

Antep fıstığı ne kadar tüketilmelidir?

Günlük yağ ihtiyacı için, günde 10 tane antep fıstığı yiyebilirsiniz. B1, fosfor, vitamin ve protein için, 100 gram antepfıstığı yemek yeterlidir.

Antep fıstığı yağının özellikleri

Doymamış yağ asitleri barındıran; Omega – 3 ve Omega 6 bulunur. Tiamin, B3, B6, A, Pro vitamin ve B12 açısından zengindir. Diğer yağlara oranla daha leziz bir tadı vardır. Hamur işlerinde, tatlılarda, balıkta ve salatalarda kullanılmaktadır. E vitamini açısından zengin olan yağ yaşlanmayı geciktirir. İzler ve yanıklarda etkilidir. Kolesterolün düşmesini sağlar. Cilde uygulanabilen antep fıstığı yağı kırışıklıkları azaltır.

İstanbul – Kübra Örnek

Etiketler: antep fıstığı
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