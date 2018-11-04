"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2018 PAZAR - YIL: 49

Safra kesesindeki taşlara dikkat

04 Kasım 2018, Pazar 19:39
Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Özakay, “Safra kesesindeki taşların yol açtığı sağlık problemleri tedavi edilmediğinde çok ciddÎ hastalıklara yol açar” dedi.

Sessiz hastalık olarak bilinen bu hastalık safra kesesi taşlarından başkası değildir. Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkerim Özakay, safra kesesi taşlarının tedavi edilmemesi halinde çok daha büyük problemlerin ortaya çıktığına dikkat çekerek, önemli bilgiler verdi. Özakay, “Safra kesesi ve safra yolları karaciğerde toksinlerin ve sindirim enzimlerinin bağırsağa atılmasına yardımcı olur. Taşların yol açtığı sağlık problemleri tedavi edilmediğinde çok ciddî hastalıklara yol açar. Taş sebebiyle tıkanan safra kesesi sarılığa yol açar. Bu durumda safra karaciğerde birikmeye başlayarak karaciğer fonksiyonlarını yerine getirmesini zorlaştırır. Karın ağrısıyla başlayan bu durum, tedavi edilmedikçe ölüme bile yol açabilir” diye konuştu.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor

Safra, karaciğerde sentez edilen ve karaciğer içi safra kanalları ile onikiparmak bağırsağına aktarılan bir vücut sıvısıdır.  Günlük 1,5 litre arasında sentez edilir. Karaciğerde üretilen safranın küçük bir kısmı, safra kesesinde depolanır.  Safra kesesi ise karaciğerin alt kısmında karaciğere yapışık olarak bulunan yaklaşık 50 ml safra depolama kapasitesi bulunan kanalı ile ana safra yoluna açılan ve karaciğerde yapılan safranın küçük bir kısmının depolanması ve yoğunlaştırılması ile ilgili bir organdır.  Safra kesesinin içinde depolanan safranın sıvı kısmı emilir ve daha kıvamlı hale getirilir. Özellikle yağlı bir yemek sonrasında safra kesesi uyarılır, kese kasılır ve içindeki safrayı onikiparmak bağırsağına boşaltır. Aktarılan bu safra, fosfolipitler, kolesterol, safra tuzları bilirubin gibi organik ve elektrolitler gibi organik olmayan maddeler ihtiva eder. Safra besinler ile alınan suda çözünmeyen özellikteki lipidlerin ve kolesterolün çözülmesini ve emilmesini sağlar.

Neden safra kesesinde taş oluşur?

Karaciğer tarafından üretilen safranın bir kısmı, safra kesesinde depolanıp, yoğunlaştırılarak ortak kanal ile on iki parmak bağırsağa iletilir. Yağlı gıdaların sindirilebilmesi için burada besinler ile karışır. Bu durum sonucunda safranın  kimyasal yapısındaki dengesizlikler sonucu safra taşları oluşabilir. Safra kesesinde taş oluşmasının arkasında birçok farklı sebep bulunuyor. Genel olarak; Safra yoğunluğunun artması,  bazı kan hastalıkları, bazı maddelerin kandaki oranının artması, safra yolu tıkanıklıkları taş oluşumuna yol açar. 

İstanbul – Musa Aydın

Etiketler: safra kesesi
Okunma Sayısı: 405
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Saklı cennet Hizan”

    Engellilerin engelleri bitmiyor

    Türkiye'de gazetecilik kolay değil

    El ele vermeliyiz

    Safra kesesindeki taşlara dikkat

    69 saatlik uçuş verisine ulaşıldı

    Fransa’dan ayrılma referandumunun sonucu belli oldu

    DYP'li eski Sağlık Bakanı İsmail Karakuyu vefat etti

    Kaçak yapıların yıkımına başlandı

    ‘Uzun tutuklamalar artık bitmeli’

    Trump’ı durdurma fırsatı yakın

    Milyoner sayısı artmaya devam ediyor

    'Kendimizden eminiz'

    '6399 üründe haksız fiyat artışı tespit edildi'

    ABD'nin İran yaptırımlarının yarın başlıyor: 12 maddelik şartlar neler?

    Bakan Kurum'dan 'Türkiye'nin Mekansal Strateji Planı'na ilişkin açıklama

    'Bunların hiçbiri gençlerin ilgisini çekmiyor'

    Döviz kuru ve rekabet etkili oldu: Otomotivde satış sıralaması değişti

    Meksika'yı 4-0 yenen Türkiye, finale yükseldi

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dik duruş
    Adnan NACİR

    Yürek yiyen Sayıştay
    Genel

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a göre Müslümanların en temel sorunu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Müslümanların eğik başını Fuat Hoca yukarı kaldırdı
    Genel

    Espirilerimizin araştırma önergesini reddediyoruz!
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Dünyayı ahirete tercih etmek
    Abdullah ŞAHİN

    Zamanımızda söz sahibi Bediüzzaman’dır
    Genel

    ‘Uzun tutuklamalar artık bitmeli’
    Genel

    'Bunların hiçbiri gençlerin ilgisini çekmiyor'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.