Sağlık Bakanı'ndan SMA hastalarına müjde: Temin sürecini başlattık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "SMA hastalığı tip 2 ve tip 3 için de bireysel hasta başvurularını işleme aldık, ilaç temini için süreci başlattık." dedi.

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