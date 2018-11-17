Sağlık turizmi esnafa yarar

'Çok avantajlı bir durumdayız'

Sağlık turizminde ülkemizin hedeflerine ulaşması için reklâm ve tanıtımlarla desteklenmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemiz sağlık turizminde coğrafi konum, fiyatlar ve donanım olarak çok avantajlı bir durumda. Bu avantajın reklam ve tanıtımlarla daha çok desteklenmesi gerekiyor. Çünkü ülkemize tedavi için gelen her turist ortalama 10 bin dolar harcama yaparken, gezmeye gelen turistler ise 700 dolar harcıyor. Geçtiğimiz yıl ülkemize gelen 32 milyon turistin 765 bini sağlık turizminden faydalandı. Sağlık turizmi için gelen turistler ise esnafa daha faydalı. Çünkü bu turistler esnaftan alışveriş yapıp gittikleri yere döviz bırakıyorlar” dedi.

Fatih Karagöz - Ankara