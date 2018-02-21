Şekere konulan formalin maddesiyle ilgili açıklama

Sayıştay'ın yayınladığı Türkiye Şeker Fabrikaları raporunda şeker pancarına katılan 'formalin' maddesinin, aşırı miktarda konulduğu iddia edildi. Şeker üretiminde formalin kullanımına ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Nevzat Artık, istenmeyen mikroorganizmaların oluşmasını engellediği için şeker üretiminde formalinin kullanılması gerektiğini söyledi.

Formalinin, şeker üretimi ve arıtımında kullanıldığını belirten Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, "Formalin, istenmeyen mikroorganizmaların gıda maddesini bozmasını engeller, o yüzden kullanılması gereklidir. Ancak 10 tona 2 kilogram yani 0.0002 miligram kilogram düzeyinde olmalıdır. Aksi takdirde hem ürünün kalitesini bozar hem de insan sağlığı açısından risk oluşturur" dedi.

"DENETİMLER ÇOK SIKI YAPILIYOR"

Usulüne uygun kullanılmazsa Formalin'in sağlık problemi oluşturacağını kaydeden Prof. Dr. Artık, 'Bütün şekerlerde Formaldehit (Formalin) vardır' diyemeyiz. Denetimler çok sıkı yapılıyor, gıda işletmelerinde şeker fabrikalarının kendi iç denetiminde bunlar kontrol ediliyor. Ben çok fazla problem olduğunu düşünmüyorum. Kimse kafasına göre bu bileşeni eliyle atamaz" şeklinde konuştu.

"FORMALİN ŞERBET ÜRETİMİNDE OLUŞABİLECEK BOZULMALARI ENGELLER, KULLANILMASI GEREKLİDİR"

Denetimlerin çok sıkı bir şekilde yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Artık, "Formalin tarım ve tıp alanında özellikle mantar yetiştiriciliğinde ve şeker fabrikalarında kullanır ve legaldir illegal bir şey değildir. Şeker üretiminde parçalanmış, rendelenmiş şeker pancarı eğer sıcaklık çok uygun olursa istenmeyen mikroorganizma faaliyete geçer ve fermantasyon oluşur yani o anda alkol ortaya çıkar. Bunu engellemek için genelde 10 tona 2 kilogram yani 0.0002 miligram kilogram düzeyinde Formalin kullanılır. Şerbet üretiminde oluşabilecek bozulmalar engellenmiş olur, tüm dünya teknolojisinde bu vardır, kullanılması gerekir, usulünce kullanılmalıdır" diye konuştu.

"FORMALİN KİMYA ALANINDA ÇOK KULLANILAN BİR MADDEDİR"

Şeker fabrikalarında Formalinin kontrollü kullanılması için talimatlar olduğunu ve çalışan mühendislerin bunun kontrolünü yapma zorunlu olduğunu aktaran Prof. Dr. Artık, aksi takdirde zehire dönüşebilir. Formalin kimya alanında çok kullanılan bir madde. Formaldehit'i genellikle sterilizasyon yani mikroorganizmaların öldürülmesi amacıyla kullanıyoruz. Formalin çözeltisi durdukça Paraformaldehit denen başka bir yapıya dönüşmektedir" ifadelerini kullandı.

"DİŞ HEKİMLİĞİNDE DEZENFEKTAN OLARAK KULLANILIR"

Çok keskin kokulu olduğunu ve ambalajı açıldığında kokudan durulamayacağını belirten Prof. Dr. Artık, "Genellikle hastanelerde, diş hekimliğinde dezenfektan olarak kullanılır. Bazı biyolojik numunelerin muhafazasında kullanılır. Bu şekilde istenmeyen mikroorganizmanın faaliyeti engellenir. Ancak bu madde hem ürünün bileşeni fazla ve uygun kullanılmadığı zaman ürünün özelliğini bozar aynı zamanda bunu uygulayan çalışan görevlilerin sağlığı açısından da risk oluşturur" dedi.