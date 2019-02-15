Tabii ağrı kesici: Zerdeçal

Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre zerdeçalın etkin maddesi “curcumin”, ağrı kesici özelliklere sahip olduğu belirlendi.

Zerdeçalın, antioksidan ve antienflamatuar etkilerinin yanı sıra, sağladığı çok sayıda faydası bulunmaktadır. Zerdeçalın sayısız faydalarını anlatan Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, “Stanford Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre zerdeçalın etkin maddesi “curcumin”, ağrı kesici özelliklere sahip. Rendelenmiş zerdeçalı biraz suyla karıştırıp püre haline getirdikten sonra yanıkların ve kesiklerin üzerine sürebilirsiniz” diyor. Sağlık yaşam haber sitesinde yer alan habere göre Kümeli, zerdeçalın faydalarını şöyle sıralıyor:

Hafızayı güçlendiriyor

Antimikrobiyal: Açık yaralarınızda kullandığınız zerdeçal püresi, mevcut mikropları öldürüyor ve potansiyel mikroplar için bir bariyer görevi görüyor.

Reflüye iyi geliyor: Zerdeçal, mide asitlerini yatıştırıyor ve reflü ağrılarını dindiriyor. Ancak, tok karnına alınması gerekiyor. Aç karnına alınan zerdeçal tam aksine reflüyü tetikliyor.

Kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırıyor: 2,5 cm’lik bir parça zerdeçal eklenmiş 1 bardak süt, 15 dakika kaynamadan pişirilir. Bu sütün içilmesi, kemik kırıklarının iyileşmesini hızlandırıyor.

Hafızayı güçlendiriyor: “Curcumin” maddesinin nöro-protektif özellikleri, hafıza sorunları yaşanmasının engellenmesinde yardımcı.

İlâçların yan etkilerini azaltıyor

Morfin ihtiva eden ilâçların yan etkilerini azaltıyor: Yan etkileri azalttığı gibi, morfin ihtiva eden ilâçlara karşı, kullanıcıların tolerans geliştirmesini de önlüyor.

Nezleye iyi geliyor: Zerdeçal, yüzyıllardır nezle tedavisinde kullanılıyor.

İdrar yolu enfeksiyonlarında etkili: “Curcumin” maddesinin antimikrobiyal özellikleri, idrar yolu enfeksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı oluyor.

Egzama tedavisinde yardımcı: “Curcumin”, egzama kaşıntısını azaltıyor.

Depresyon tedavisinde kullanılıyor: “Curcumin” maddesinin antioksidan ve nöro-protektif özellikleri, anksiyete ve stresi azaltıyor.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

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