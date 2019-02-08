Yeni Asya Vakfı’nda hanımlara özel “Tıbb-ı Nebevî’ye göre tedavi usûlleri” semineri verecek olan Bio-enerji uzmanı Osman Özdemir, günahların bedenimizde ve zihnimizde tahribat oluşturduğunu ifade ederek, çalışmalarını hadislerden yola çıkarak yaptıklarını söyledi.

Demokrat Eğitimciler Derneği tarafından organize edilen “Tıbb-ı Nebevî’ye göre tedavi usûlleri” semineri geçtiğimiz ay gerçekleşmişti. İkincisi hanımlara özel olarak 9 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek. “İslâm kaidelerini esas alıyorum” Tedavilerinde İslâm kaidelerini esas alan Özdemir, çalışmaları hakkında şöyle konuştu: “Bizi en iyi kim bilir, bizi yaratan bilir. Ku’rân-ı Kerîm’de bulunan kurallar hepsi insanın öz varlığını bozmaması içindir. Öz varlık bozulunca bunlardan biri olan hastalıklar insanın yakasını bırakmıyor. Yani yaptığımız çalışma insanın öz varlığına ruhuna yakınlaştırmaya çalışmak. (Gayret bizden tevfik Rabbimden). Bir öfke deyip geçmemek lâzım insanı öldürür öfke ve hasta eder ve insanın öz hakikatini bozar ruhu ile birlikte bedeni de bozulmaya başlar. Ta ki öfke duygusunu çözesiye kadar. Günah dediğimiz her durum bedenimiz de ve zihnimizde inanılmaz olaylara sebep olur. O sebeple yaptığımız çalışmalar, Kur’ân ve Peygamber Efendimizin (asm) hadislerinden yola çıkılarak yapılmaktadır.“ İstanbul - Yeni Asya

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