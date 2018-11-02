Trans yağlar kalp hastalığı riskini arttırıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Öner Özdoğan, diyetteki esas kaynağı işlenmiş gıdalardaki hidrojenize yağlar olan trans yağların trigliserid adlı kandaki yağ içeriğini de artırdığını belirterek, “Bu durum, kalp hastalığının yanı sıra inme riskini de arttırıp, tip 2 diyabet oluşumuna yol açabilmektedir” dedi.

Trans yağlar: Kötü yağlar - 1 Trans yağlar: Kötü yağlar - 2 Doç. Dr. Özdoğan, yaptığı açıklamada, trans yağların besinlerde bulunan zararlı yağlar olduğunu söyledi. Özdoğan, doğal olmayan yollardan elde edilen trans yağların sağlığa etkilerini şu şekilde sıraladı: “Öncelikle kötü kolesterol dediğimiz LDL kolesterolü arttırıp, iyi kolesterol dediğimiz HDL kolesterol düzeylerini azaltmaktadır. Yüksek LDL kolesterol düzeyleri artmış kalp hastalığına yol açarken, yüksek HDL kolesterol ise damar tıkanıklığına bağlı kalp hastalığı riskini azaltmaktadır. Bu yüzden bu iki kolesterol düzeyinin oranı önemlidir. Ayrıca trans yağlar trigliserid denilen kandaki yağ muhtevasını de arttırmaktadır. Kalp hastalığının yanı sıra inme riskini de arttırıp, tip 2 diyabet oluşumuna da yol açabilmektedir.” AA

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