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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Türkiye'de işitme engelli 63 bin çocuk var

18 Ocak 2017, Çarşamba 10:28
Türkiye'de 18 yaş altı çocukların yüzde 2'sinde farklı derecelerde işitme kaybı bulunduğu, 63 bin çocuğun ise işitme engelli olduğu kaydedildi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kulak Burun ve Boğaz Bölümü'nden Prof. Dr. Harun Doğru, Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye'de 63 bin işitme engelli çocuk bulunduğunu belirtti. Bu çocukların çoğunluğunun doğuştan işitme engelli olduğunu aktaran Prof.Dr. Doğru, bir bölümünün de geçirdikleri ateşli hastalıklar sonucu işitme kaybı yaşadığını söyledi. "Bu yüksek bir rakam" diyen Prof.Dr. Doğru, “Belki Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre yüksek sayılmayabilir ama yine de yüksek bir rakamdır" dedi. 

İŞİTME KAYBI OLAN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 2

Türkiye'de 18 yaş altı çocukların yüzde 2'sinin geçirdikleri orta kulak enfeksiyonlarına bağlı olarak kulak zarındaki delikten dolayı işitme kaybı yaşadığını kaydeden Prof.Dr. Harun Doğru, orta kulaktaki anormallikten dolayı meydana gelen işitme azlığının kısmen de olsa tedavi edilebildiğini kaydetti.

YÜKSEK ATEŞTE İŞİTME KAYBI OLUŞMA RİSKİ

Çocuklarda hastalığa bağlı işitme kaybının önemine dikkat çeken Prof.Dr. Doğru sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kaybın kontrol altına alınmayan yüksek ateşten olma ihtimali çok yüksek. Bunlar kızıl, kızamık, suçiçeği gibi hastalıklarda olabiliyor. O nedenle çocuklarda ateşin kontrol altında tutulması lazım. Söz ettiğimiz 37-38 derece ateş değil, 39 ile 41 derece arasındaki ateş. Bu ateş uzun seyrederse işitme kaybı yapma ihtimali diğer durumlara göre yüksektir."

TOTAL İŞİTME KAYBI

Doğuştan işitme engeli karşısında ailelerin yapabileceği fazla bir şey olmadığını belirten Prof.Dr. Harun Doğru, şunları söyledi:

“Her yeni doğan çocuğa işitme tarama testi yapılıyor. Bebek bu testten geçerse işitme kaybı yok demektir. Bu testten geçemezse o zaman tamamen mi işitme kaybı var, kısmen mi onu tespit etmek gerekiyor. Bu da belli merkezlerde yapılan testlerle belirleniyor. Total işitme kaybı yoksa çocuk duyduklarını anlamaya başlama yaşı olan 6 aylıktan itibaren işitme cihazı kullanılmaya başlanıyor. Total işitme kaybı varsa o zaman da eğitim başlamış oluyor. Son yıllarda teknoloji de gelişti. Çocuğun genel sağlık durumu müsait olduğunda implant takılarak işitmesi sağlanıyor çünkü öğretime başlamadan önce çocuğun işitmesinin normal olması gerekiyor."

DHA

Etiketler: işitme kaybı
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