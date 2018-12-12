“Yanlış diyetler kolon kanseri riskini arttırıyor”

Kolon ve rektum kanserlerinin gelişmiş ülkelerde ikinci en sık ve sindirim sisteminde de en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çeken Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Çipe, her 50 kişiden birinin hayatı boyunca kolorektal kanser olduğunu bildirdi.

Hızlı kilo verdiren diyetlere uyarı Sanılanın aksine kolon ve rektum kanserlerinin yüzde 5 kadarının genetik, geri kalanların ise çevresel faktörlerle ilişkili olduğunu aktaran Çipe, “Geri kalanlar çevresel faktörlerle ilişkilidir. En önemli çevresel faktör ise diyettir. Yanlış yapılan diyetler kolon kanseri riskini arttırıyor. Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmenin kolon ve rektum kanserlerine karşı koruyucu olduğu gösterilmiştir. Bu etkiler keratenoidler, folat, fonol ve flavonoidler gibi antikanserojenler aracılığı ile olmaktadır. Kırmızı et tüketimi ise kolon kanserine yakalanma riskini arttırmaktadır” ifadelerini kullandı. AA

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