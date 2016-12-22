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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

İfsad komitesi (1)

Akif ARSLAN
22 Aralık 2016, Perşembe
Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri Risale-i Nurlarda bir ifsad komitesinden bahseder.

Aslında Nurlardaki farklı pasajlardan da anlaşılacağı üzere bu komite bir tane değildir. Daha doğrusu onlarca farklı koldan aynı hedef için farklı stratejilerle iş gören onlarca farklı komite yapısına sahip olan bir komitedir bu. Peki kimdir bu komite ve kimin için mücadele ederler ve amaçları nedir? 

Öncelikli olarak ifade edilim ki bu komite, içtimaî, hukukî, ekonomik, siyasî ve asayiş gibi muhtelif sahalarda ifsadat içerisindedir.

“Yahudilere müteveccih şu iki hükm-ü Kur’ânî , o milletin hayat-ı içtimaiye-i insaniyede dolap hilesiyle çevirdikleri şu iki müthiş düstur-u umumîyi tazammun eder ki, hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeyi sarsan ve sa’y-u ameli, sermaye ile mübareze ettirip fukarayı zenginlerle çarpıştıran muzaaf ribâ yapıp bankaları tesise sebebiyet veren ve hile ve hud’a ile cem-i mal eden o millet olduğu gibi; mahrum kaldıkları ve daima zulmünü gördükleri hükûmetlerden ve galiplerden intikamlarını almak için her çeşit fesat komitelerine karışan ve her nevi ihtilâle parmak karıştıran yine o millet olduğunu ifade ediyor.” ( 25. Söz)

Evet, açıkca görülmektedir ki bu komitenin Üstad Hazretleri’nin tabiri ile “kökü ecnebîde” yani Yahudi milletinin içindedir. Dünyada kurulu olan emperyalist sistemden ve temeli faize dayalı olan kapitalist sistemden tutun dünyanın muhtelif ülkelerinde meydana gelen ihtilâllerin bir çoğuna kadar bunların eseridir. Umumî anlamda ahlâksızlık hastalığına sebebiyet vermiş olan çeşitli internet siteleri, tv programları ve hatta pornografik içerikli yayınlar ve akabinde gelen toplumdaki iman eksikliğine sebebiyet vermede parmakları olduğu alenen bellidir. Komite bu amaç için farklı yapılanmalara gitmiştir. Meselâ hayat-ı içtimaiye ile ilgili, gençleri İslâmiyetten uzaklaştırmak hatta dinsiz hale getirmek için farklı bir komite; aile hayatı ile ilgili, kadınları ifsad etmek için de ayrı bir komite iş görür. Bu hususa Üstad Hazretleri şu şekilde değinmektedir:

“Bildim ki, nasıl İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslâma zarar vermek için, gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesâtıyla sefahete sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de, biçare nisâ taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim.” 

Siyasî hayat ile ilgili bir örnek verecek olursak o da Komünizmdir. Önce Almanya’da başlayıp sonradan avrupaya, Çin ve Rusya’ya yayılmış olan bu akımın fikir babası ve kurucusu olan Karl Marx’ın ve akabinde meşhur Ekim Devrimini gerçekleştiren ve Sovyet Rusya’yı kuran Lenin’in ve Kızıl Ordunun başkumandanı olan Troçki’nin kökenlerinin Yahudi olması hatta anne, baba ve dedelerinin aşırı dindar birer Yahudi olmaları (öyle ki içlerinden bir çoğu hahamdır) hiç de tesadüf değildir. Çünkü;

“Her hükûmetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için, komünist komitesinin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı, Rusya’nın Başkumandanlığına ve terbiyegerdeleri olan meşhur Lenin’den sonra Rus hükûmetinin başına geçirerek Rusya’nın başını patlatıp bin senelik mahsulâtını yaktırdılar. Büyük Deccalın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Ve sair hükûmetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar.” 

Risale-i Nur’un bu pasajından da açıkca anlaşılacağı üzere Troçki de, Lenin de Yahudilerin ifsad için yetiştirmiş oldukları kendi adamlarıdır.

“Komünizm gibi din, ahlâk ve an’ane aleyhinde olup pek müthiş bir tahribatla yarı Avrupa’yı, Çin’i istilâ eden, umum dünyaya karşı müfsid, yırtıcı rejim-i küfrîsine mukabil, milletler, devletler mâbeyninde tedbir aldıran ve bununla beraber haricî, gizli ifsad komiteleri de bu vatan aleyhinde müthiş bir hercümerce çalıştıkları bir zamanda...”  (Emirdağ Lâhikası)

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