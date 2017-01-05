İfsad komitesi - 3

Sadece Müslüman ülkeleri birbirinden değil, aynı zamanda Hakikî İseviler ile Müslümanları da birbirinden uzaklaştırmak bir diğer gayeleridir.

“Misyonerler ve Hıristiyan ruhanîleri, hem Nurcular, çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü, her halde şimal cereyanı, İslâm ve İsevî dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslâm ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak.”

Bu komite, hakikî İsevîler ile Müslümanların dinsizliğe karşı ittifak etmelerini bütün gücü ile engellemeye çalışmaktadır. Belki de, Üstad Hazretleri’nin Hadis-i Şeriften iktibas ile izah ettiği şu hakikatin gerçekleşmesinden korkmaktadırlar:

“İşte böyle bir sırada, cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsâ aleyhisselâmın şahsiyet-i mâneviyesinden ibaret olan hakikî İsevîlik dini zuhur edecek, yani rahmet-i İlâhiyenin semâsından nüzul edecek, halihazır Hıristiyanlık dini hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik-i İslâmiye ile birleşecek, mânen Hıristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılâp edecektir. Ve Kur’ân’a iktida ederek, İsevîlik şahs-ı mânevîsi tâbi ve İslâmiyet metbû makamında kalacak, din-i hak bu iltihak neticesinde azîm bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlûp olan İsevîlik ve İslâmiyet, ittihad neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken, âlem-i semâvâtta cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsâ aleyhisselâm, din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sadık, bir Kadîr-i Küllî Şeyin vaadine istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem Kadîr-i Külli Şey vaad etmiş, elbette yapacaktır.”

Dinî hareketlerin içlerine girmek sureti ile ifsadata çalışan komiteler de vardır.

Bu tehlikeyi hisseden Bediüzzaman Hazretleri bizleri ciddî bir şekilde uyarmaktadır:

“Dikkat ediniz, küfr-ü mutlakı müdafaa eden gizli komite içinize parmak sokmasın. Benim komşudaki koğuşa parmağını soktu, beni azap içinde bıraktı. Şimdi siz, mâbeyninizde münakaşasız bir meşveret ediniz.”

Mesleğinin en önemli esaslarından birisi olan Uhuvveti kendilerine esas eden bir cemaat nasıl birbiri ile aynı masaya dahi oturamaz hale gelmiştir? Özelde Hizmet-i Kur’âniye uğruna mücadele eden Nur Cemaatini böyle komitelerin ifsadatından muhafaza etmenin yolu elbetteki esaslı bir meşveret mekanizması ve bu meşveret mekanizmasını işletebilmekle olabilir. Zaman en güzel müfessirlerdendir. Ne zamanki meşverette sıkıntılar olmuştur o zaman cemaatte sıkıntılar olmuştur. Ne zamanki meşveretteki sıkıntılar bertaraf edilmiştir o zaman cemaatteki sıkıntılar da gitmiştir. Meşveret, Nur Cemaatinin surlarıdır. Onu ne top deler ne de gülle.. Bir cemaati bir kaç kişi idare ediyor ise o cemaati ifsat etmek sadece bir iki kişiyi yoldan çıkarmakla, aklını karıştırmakla mümkündür. Ancak herbirisi cemaat tarafından tasdik görmüş ve seçilmiş yüzlerce kişiden müteşekkil bir meşveret tarafından yani şahs-ı manevî tarafından idare edilen bir cemaatin içine girip o cemaati bozguna uğratmak, yoldan çıkarmak neredeyse imkânsızdır.

