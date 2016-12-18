Ezan-ı Muhammedi (asm)

Arayış içinde bulunan birçok kimse gibi sırf ezan sesiyle İslâmiyeti seçip hidayete eren İskoçlu Alan Rooney, Müslüman oluşunu şöyle anlatıyor:

‘’Benim için her şey tatil için gittiğim Türkiye’de mahalli bir camiden okunan ezanı duymamla başladı. İçimde bir şeyler uyandıran bu ses mânevî bir arayışa başlamama sebep oldu... Kur’ân satın aldım ve okumaya başladım. Okumaya devam ederken daima Allah’tan bana doğru yolu göstermesini istedim ve dizlerimin üzerine oturdum uzunca süre. Kur’ân beni gerçekten sarstı. Kur’ân, okuması korkutucu bir kitap’’1 diyor ve devam ediyor.

Yine bunun gibi Koreli aktör ve model Yeohan Kim de, kendisini İslâmiyetle buluşturan sürecin ezanı ilk kez duymasıyla başladığını belirtiyor. ’’Kur’ân’da ‘Her zorlukta bir kolaylık vardır’ buyruluyor. Çok zorlandım, sürekli kusuyordum ve kendime zarar veriyordum. Ezanı duydum ve ne olduğunu merak ettim. İbadete çağırıyordu, şifa vericiydi’’2 diyor. Bunun gibi birçok kişi ezan ile Müslüman olmuştur.

Ezanın bu esrarındandır ki, Müslümanlar fıtratı üzerine doğan çocuğunun fıtratını muhafaza için kulağına okunarak başlar ve ölünceye kadar Müslüman hüviyetiyle ve dini ve diyaneti üzere yaşaması için duâ ve edilir.

Her gün beş vakit namazla birlikte hayatımızın bir parçası. Hergün Allahü Ekber ile Cenâb-ı Hakk’ın Âzameti ve Lâ İlâhe İllâllâh ile de yine Cenâb-ı Hakk’ın Birliği ve Tevhidi ve ferşten arşa kadar ezan ile bütün kâinata ilân edilir. Kim bilir belki de bu ilânat ile günde beş ezanın okunduğu yer ve belde mânevî kirlerden temizlenir ve musîbetlerden muhafaza edilir.

Ezan-ı Muhammedî (asm) namaz ve oruç gibi Şear-i İslâmiyedendir. Onun için Bediüzzaman Said Nursî, ‘’Sünnet-i Seniyye içinde en mühimi, İslâmiyet alâmetlerinden olan ve şeiare taalluk eden sünnetlerdir. Şeair adeta hukuku umumiye nev’inde cemiyete ait bir ubudiyettir. Birinin yapmasıyla cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nev’i şeaire riya giremez, ilân edilir. Nafile nevinden de olsa, şahsı farzlardan daha ehemmiyetlidir.’’3

Dipnotlar: 1- 25 Ağustos 2016 Yeni Asya Gazetesi Kaynak: lndepedent/ Voices. 2- 9 Eylül 2016 Yeni Asya Gazetesi. 3- Risalet-i Ahmediye (asm) Yeni Asya.