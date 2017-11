Ayetlerdeki altın oran

Kur’ân ayetlerindeki “altın oran” Ledün/gayb ilminin zor, çetrefilli, esrarlı bölümlerinden olan “ebced ve cifir” olarak isimlendirilebilir. Bununla gaybî, gizli, gizemli ve istikbale dair sırlar, hakikatler ortaya çıkarılır.

Ebced hesabının malzemesi altı kelime ve 28 harftir. Her harf bir rakamı sembolize etmektedir. Bu rakamlarla, ayet ve hadislerden önemli hadiseler, sosyal dönüşümler, önemli vakalar meydana gelmeden önce, aylar yıllar önce tespit edilebilir.

Riyazet ulemasının (matematik, hesap uzmanlarının) sayıca meydana gelen uygunluk, denklik içinde en ince prensipleri ve halk tarafından harika görünen kanunları (formülleri), tevafuk hesaplarının türlerindendir.

Eşyanın yaradılışında da bu birlik, denklik, uygunluk, simetri kanunu gözükmektedir. İki elin/iki ayağın parmakları, eklemler, boğumlar, kemik sayısı, sinirler, damarlar birbirine denk düşmesi... Ağaçların yaprak, çiçek ve meyvelerinin asırlar geçmesine rağmen çok sırlı farkların yanında denk ve her baharda hemen hemen aynı ölçülerde yaratılmaları, Allah’ın birliğini göstermesi yanında bu ebced ve cifir hesabını da düşündürmektedir.

Matematikçilerin çoğunluğu tarafından kabul gören görüşe göre, matematik, tabiatın sırları içine kodlanmış olarak vardır ve insan onu sadece keşfeder. Yukarıdaki ayetlerin meallerini Kaliforniya Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Nesin’in yorumlarıyla birleştirirsek konumuzla bağlantısını rahatlıkla kurabiliriz:

“Hiçten bir şey var olmaz tabii. Matematik de bir şeyden var oluyor. Somuttan geliyor. Çok soyutlanmış, çok somuttan kopmuş, özellikle benim yaptığım matematik... Yani yaptığım şeyler tabiatta bir yerlerde var. Bunu nasıl söyleyebileceğimi bilmiyorum, çünkü burada felsefeye giriyor. İnanıyorum ki gerçekten bütün matematikte her şey tbiatta var; biz yaratmıyoruz, onları buluyoruz. İnsanlığın uygarlığı bir apartman gibi... Her geçen yıl bir kat daha yukarı çıkıyoruz. Geçen yüzyılda çok çıktık! Her katta yeni bir şeyler buluyoruz. Her yeni katta doğanın/tabiatın kanunları ve mantık nedir bunları buluyoruz.”