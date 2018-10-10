"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Duâ, ruh ve duygu dengelemesidir

Ali FERŞADOĞLU
10 Ekim 2018, Çarşamba
Her an dıştan ve içten gelen uyaranlardan etkileniriz. Bu uyaranlar kimi zaman çizgiyi aşar. O zaman hâlet-i rûhiyemizde sıkıntılı haller doğar. Bunlar bedenimize hastalık olarak yansır.

Bunu dengelemek için bir çaba harcarız. Şayet bu çabamız yetersiz kalırsa uyumumuz değişir, dengemiz bozulur. Bu da, bedenî ve rûhî sıkıntı, gerginlik, yakınma, sızlanma, acı ve ağrılara sebep olur. 

O taktirde öfke, kızgınlık, üzüntü, kaygı/endişe gibi olumsuz duyguların da anaforuna kapılırız. Hem kendimiz, hem de toplumla çelişip, çatışırız. 

Uyaranlara karşı dengeyi korumamız, kendimiz ve toplumla uyum sağlayabilmemizin en önemli şartı şuûrlu bilginin yanında duâdır. 

Duâ ile duygularımızı yatıştırır, rahatlar, dengeye getiririz. 

Gerçek şuûr, hakikî bilgi ve duâ ile hâdiselerin baskısından kurtulabiliriz. Duâ da bize enerji verir, dayanma gücümüzü arttırır.  Her olumsuz, her aşırı davranış; beden, rûh ve duygularımızı kötü yönde etkiler. Menfi/olumsuz cümle, kelime ve bakış açısı; sıkıntı, üzüntü, depresyon sebebidir. Tıpkı, aşırı sıcaklık, yüksek nem ve gürültünün zarar vermesi gibi; çirkin, olumsuz, kötü söz ve müzik de duygu ve beynimizi tahriş eder. 

Duâ ile, kendimizi dünyanın işlerinden, nefsi arzulara kapılmaktan kurtarmaya azmederiz. Olumsuzluklar karşı rıza ve kanaat işin püf noktasıdır, duâ da rıza ve kanaatin. Problem ve sıkıntılarımızı; ümitle, ümitvar insanlarla bir arada bulunmaya özen göstermekle çözüp atlatabiliriz. 

Psikolojinin ise henüz yeteri kadar üzerinde durmadığı en etkili, kalıcı ve yan etkisiz savunma mekanizmaları zikir/ibâdetle kalbin gıdasını vermek, tefekkürle akıl melekesini geliştirmek, ümitvar olmak, doğruluk, ihlâs, affetme, adâlet, cesaret, çalışma, diğergamlık, feragat-fazîlet, hüsn-ü zan, şefkat, tevekkül, kanaat, iktisat gibi hasletlerdir.

Duâ ile kendimize müsbet/olumlu düşünceler pompalarız. Güzel, coşku ve sevgi veren kelimelere, mefhumlara motive oluruz. 

Ve aşırıya kaçmamaya, davranışlarımızı tutku halini almaya, bağımlı olmamaya, gerçeği aramaya, objektif olmaya ve müsbete yönlendirerek duygularımızı dengeler.

Duâ ile kendi kendimize şu telkini veririz: Ya Rab! Senin koyduğun kanunlara, sebeplere elimden geldiği kadar müracaat ettim. Ama, Sana inandım, Sana güvendim. Senin rızanı arıyorum. Bu olay olumsuz gözükse de, bunda da bir hayır vardır. Sen hikmet sahibisin. Bunu benim için hayırlara vesile kıl! Amin...

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Geleceğin çevre sorunu: Elektromanyetik kirlilik!

    4.2 milyon lisans öğrencisi var

    Kırmızı biber “sır” oldu

    Ekonomide yeni tehlike

    Birlikte yaşamayı savunalım

    Avrupa Konseyi'nden İsrail'e Filistinli 'çocuk tutuklular' çağrısı

    Japonya'dan Arakanlı Müslümanlar için çağrı

    ABD'den Cemal Kaşıkçı hakkında açıklama

    İngiltere'den Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı çağrısı

    Türkkan: Türk savunma sanayi yabancı şirketlere satılıyor

    İsrail'den düşen Rus uçağı hakkında yeni açıklama

    Liderleri topla ve istişare et

    Teröristlerle fotoğraf çektiren HDP Batman İl Başkanı tutuklandı

    Demokrasi sıralamasında Türkiye son sırada

    "Seçimlerde bana kimse akrabası için gelmesin"

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley istifa etti

    BM: Suriyeliler için gerekli yardımların sadece yüzde 35'i karşılandı

    "İlim devlet yönetiminin önünü deniz feneri gibi aydınlatmalı"

    Ödenekler durma noktasına geldi

    Paşalar dışarıda, öğrenciler içeride

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “OHAL Komisyonu” ile OHAL KHK’larını idâme
    Genel

    Ekonomide yeni tehlike
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaşıkçı olayının düşündürdükleri
    Genel

    Kırmızı biber “sır” oldu
    Mustafa ORAL

    Çiçek Hastalığı: Dünya aşkı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ker-belâ
    Hüseyin ÇETİNSOY

    Risale-i Nur’a sadâkat
    Faruk ÇAKIR

    Hepsi iyi değil, hepsi de kötü değil
    Ali FERŞADOĞLU

    Duâ, ruh ve duygu dengelemesidir
    Süleyman KÖSMENE

    Allah kâfire düşman mıdır?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.