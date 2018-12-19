"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Müzakere, mütalâa ve münazaranın şartları nedir?

Ali FERŞADOĞLU
19 Aralık 2018, Çarşamba
Bediüzzaman Said Nursî, Risale-i Nur’da, müdavele, müzakere, mütalâa, münâzaranın şartları, tarzı, üslûbu, metotları, formüllerini ise şöyle verir:

“Bu çeşit mesâili münakaşa etmenin birinci şartı, insafla, hakkı bulmak niyetiyle, inatsız bir surette, ehil olanların mabeyninde, sû-i telâkkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. 

O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki:

“Eğer hak, muarızın elinde zâhir olsa, müteessir olmasın, belki memnun olsun. Çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zâhir olsa, fazla bir şey öğrenmedi; belki gurura düşmek ihtimali var.

Saniyen: Sebeb-i münakaşa, eğer hadis ise, hadisin merâtibini ve vahy-i zımnînin derecâtını ve tekellümât-ı Nebeviyenin aksâmını bilmek lâzım. Avam içinde müşkülât-ı hadisiyeyi münakaşa etmek, izhar-ı fazl suretinde, avukat gibi kendi sözünü doğru göstermek ve enaniyetini hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller aramak caiz değildir.” 1

Şimdi tartışmanın, müzakere, mütalâanın şartlarını özetleyelim:

 İnsaf ile,

 Hakkı, gerçeği bulmak niyeti,

 İnatsız (yanlışta ısrar etmemek, yanlışın arkasında durmamak)

Ehil olanların (meseleyi bilenlerin) arasında,

Sû-i telâkkiye, yani, yanlış anlamalara sebep olmamak,

Derin bir mesele varsa kaynaklarını bularak araştırmak, tetkik etmek.

Yanlışını ve nefsini avukat gibi müdafaa etmemek,

 Enaniyet ve inat gibi olumsuz hasletleri karıştırmamak. Yani, gerçeği, hakikati bulmak için delil aramak, yanlışını kabul ettirmek için değil.

Müzakereciler biribirine nasıl davranmalıdır?

“Siz hem birbirinizi teselli hem kuvve-i mâneviyeyi takviye, hem tatlı sohbetle müzakere-i ilmiye, hem Nurlar’ın yazması ve mütalâalarıyla bu geçici zahmetin noktasını siler rahmet yapmaya, bu fâni saatleri bâki saatlere çevirmeye muvaffak olursunuz inşaallah.” 2

 “Kardeşlerim! Bunun gibi teselliye dair evvelce yazılan küçük mektuplar ara sıra okunsa ve Meyvenin, hususan âhirleri beraber mütalâa edilse ve hatıra gelen Risale-i Nur’un meseleleri müzakere olsa, inşaallah talebe-i ulûmun şerefini kazandırır.” 3

Dipnotlar: 

1- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 335. 2- Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 446. 3- a.g.e., İstanbul, 1999, s. 278.

Okunma Sayısı: 146
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB süreci mülteci parantezine sıkıştı

    Risale-i Nur bütün insanlık için çok önemli

    UNICEF: Yemen'deki 5 milyon çocuğa, çocuk felci aşısı yapıldı

    Filistin BM Daimi Temsilcisi Mansur: Trump'ın Ortadoğu barış planının başarı şansı yok

    BM'den Yemen'deki ateşkes anlaşması ile ilgili açıklama

    Ulusal Hububat Konseyi Başkanı: Buğday ekim alanı 7,5 milyon hektara düştü

    Hamas'tan Avustralya'ya 'Kudüs kararından vazgeç' çağrısı

    Belçika Başbakanı'ndan istifa kararı

    "Batı ülkeleri Suriye konusunu dikte etmek yerine kolaylaştırmalıdır"

    Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na faiz cevabı: 85 lira nere 11 lira nere?

    Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a: Aklını kiraya verenler ne dediğimi anlamaz

    YPG/PKK'nın Ayn el-Arap'ta kazdığı hendek ve tüneller görüntülendi

    Meclis Başkanı Yıldırım: Türkiye ile Katar daima kara gün dostu olmuştur

    Bakan Albayrak: İstihdam artmaya devam ediyor

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye anayasa komisyonu açıklaması

    Mansur Yavaş: Ankara adaylığı için şahsımı lâyık gören Millet İttifakı’na teşekkür ederim

    Şehit polis ebedi yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı

    Geyik avcısına ilginç ceza

    Cenevre'de gündem Suriye

    En Çok Okunanlar

    Mustafa ORAL

    Hüzünlenme, Allah seninle
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Post-28 Şubat
    Faruk ÇAKIR

    Siz hasta mısınız?
    Sebahattin YAŞAR

    Bir berber dükkânı ve yaşananlar
    Cevher İLHAN

    Fırat’ın doğusunda ABD ile işbirliği!
    Genel

    Risale-i Nur bütün insanlık için çok önemli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Komünizmin milâdı
    Süleyman KÖSMENE

    Öfke dikeni değil, barış gülü olalım
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, dünyevî-uhrevî Cehennemden kurtarır
    Raşit YÜCEL

    Atıf Ural

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.