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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Nereden nerelere savrulduk?

Ali FERŞADOĞLU
22 Şubat 2018, Perşembe
Bursa’da bir belediyeyi ziyaretinde, gazetecilerin gündemdeki olaylarla ilgili sorularını cevaplandıran dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevaplarından çıkan başlıklar dehşet vericiydi:

● Ülkemizde sigara, alkol ve uyuşturucuya başlama yaşı küçüldü. Bu bir alarm değil midir, kötü bir iş değil midir? 

● TV dizileri de kötü örnek oluyor; gençleri ve toplumu dejenere ediyor.

● Son dönemlerde işlenen çocuk cinayetlerinin altında sosyal, psikolojik, ahlâkî sebepler var, eğitimle ilgili sebepler var. 

● Bu, Türkiye’nin yaşadığı sosyal bunalımdır. 

● Türkiye’de suçlu üreten bir bataklık var. 

● Neden bazı insanlar bu kadar canavarlaşıyor? Neden bazı insanlar küçücük çocuklarımızın canına kastedebiliyor? 

● Anayasa’da ailenin korunmasıyla ilgili gençliğin korunmasıyla ilgili hükümler var. 

● Gençliği uyuşturucu, alkol bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan koruyacak tedbirleri hükümetlerimizin alması lâzım.

● Hükümet bu düzenlemeleri yaptığı zaman kendisini çağdaş, ilerici görenler feryada başlıyor. 

● Maddî anlamda ülkemize çok büyük hizmetler verdik, ancak, maneviyatta sınıfta kaldık! (Yeni Asya, 4.5.2014)

Bu tesbitleri önemsememiz gerekir. Zira, bunları yapan muhalefetten birisi değil, Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü idi.  Zaten, o da ilmî araştırma ve anketlerin sonuçlarını söylüyordu. Durum, aile hayatı, değerleri açısından budur ve gerçekten vahimdir. 

O halde, başta aile reisleri fertleri olarak, ilahiyatçılar, Diyanet İşleri Başkanlığı, sosyologlar, pedagoglar, eğitimciler, cemaatler ve bunların kuruluşları olan sivil örgütler meseleyi acilen ve ciddiyetle müdahale etmelidirler. Aile değerlerini ve yapısını tahrip eden tv programları, internet ve sair sosyal medyaya çeki düzen verilmelidir. 

İki-üç sene önce nerede idik, şimdi nerelere savrulduk! Geçmişte bu meseleleri yazan basın, şimdi başka dertlerin peşinde! Neden? Ve fertler, öğrenciler, aile ve toplum nereye savruluyor?

NOT: Risale-i Nur ve Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî ile ilgili çalışmalarıyla tanınan değerli araştırmacılarımızdan Bilal Tunç, daha önce yayınladığımız ve eksik bıraktığımız hususlarla ilgili şu bilgileri de aktardı: “Bediüzzaman’ın makeleleri şu gazetelerde de yayınlandı: Açıksöz: İslâm’ın Mukadderâtı hakkında Rü’yâda Bir Hitâbe; İkdâm: Kürdler ve Osmanlılık, Şerif Paşa’nın Ermeniler ile i’tilâfı, Kürdler’in hiddet ve galeyânı; Vakit: Kürd Efkâr-ı Umûmiyyesi ve Şerif Paşa; Sebilürreşâd: Şûrâ-yı Meşîhat-i İslâmiyye, Kürdler ve İslâmiyyet, Kur’ân-ı Azîmü’şân’ın Hâkimiyyet-i Mutlakası.

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