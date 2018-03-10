Siyaset, elini dinden çekmeli

İnsanlığı kurtaracak prensipler - 3

* Siyaset, elini “dinden/camiden, eğitimden, mahkemeden ve kışladan” çekmelidir.

* Başkasının kusuru insanın kusuruna senet ve özür olamaz. (Yanlışı kim, ne zaman yaparsa yapsın yanlıştır; geçmiş dönemde yapılan yanlışlar, “Onlar da yaptı, geçtiğimiz dönemlerde de yolsuzluk, yanlışlar vard!” gibi sözler iktidarlara özür ve senet olamaz.)

* Nerede hürriyet/demokrasi, meşrûtiyet varsa orada ilerleme, kalkınma, zenginlik, refah, düzen ve adalet vardır. Nerede istibdat/baskı varsa orada geri kalmışlık, fakirlik, zulüm, kargaşa, haksızlık, terör vardır. (OHAL, ihtilâf, haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik, zulüm ve işkenceleri derinleştirir.)

* Gelişme, ilerleme demokrasi, şeffaflık, sorgulamanın hakim olduğu gerçek cumhuriyetle sağlanır. “Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir.”

* İstibdat/baskı ile zulmedenler, en yüksek mertebedeki yönetici, padişah da olsalar haydutturlar.

* Devlet ve toplum, istihbarat operasyonlarıyla manipüle edilemez.

* Güvenlik, baskı/cebir/istibdat ile, herkesi susturarak sağlanamaz. Hürriyet, adalet, hukukun üstünlüğünü ikame ve doğru bir eğitim sistemiyle sağlanır.

* Terör, baskı/cebir ile herkesi susturarak, hak ve hürriyetleri gasbederek değil,

“Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmeyi” sağlamakla engellenir.

- Terörü, kaosu, çatışmaları, krizleri önlemenin…

“Bu milletin ve bu vatanın hayat-ı içtimaîyesini anarşîlikten kurtarmak ve büyük tehlikelerden halas etmek için, beş esas lâzımdır ve zarûridir:

1- Merhamet,

2- Hürmet: Herkesin dinine, inancına, düşüncesine, milliyetine saygı duyulmalıdır:

3- Emniyet: “Kureyş Sûresi’nde güvenlik ve ekonominin birbirine bağlı olduğu beyan buyurulur. Sûrenin son âyetindeki ‘açlıktan doyurma’ ile yoksulluk ve işsizlik gibi ekonomik sorunlara, ‘korkudan emin kılma’ ibaresiyle de sosyal ve siyasî durumlara işaret edilmiştir.”

4- Haram-helâli bilip haramdan çekinmek,

5- Serseriliği bırakıp itaat etmektir.” (Bediüzzaman Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 273.)

