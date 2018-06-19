Siyaset sihirbazları - 2

Tehlikeli boyutlara varan ve ahlâkî değerlere ters düşen şuuraltı telkin/subliminal mesaj teknikleri TBMM de, 2011 yılında, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 9. maddesinin 2. fıkrası gereği, “Ticarî iletişimde bilinçaltı teknikleri kullanılamaz” denilerek yasaklanmıştır.

Bediüzzaman, Şuâlar isimli eserinde, Felâk Sûresini, günümüze bakan veçhesini tefsir ederken, “Enneffasati fil’ukedi/düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden” âyetinden, “küresel büyücülerin” medyatik vasıtalarla, subliminal telkinle (zihin altı etkileme, 25. Kareye yerleştirme ile), toplumu sihirlediklerini de deşifre eder:

“Maddî ve mânevî şerlerini, siyasî diplomatların, radyo (medya) diliyle herkesin kafalarına sihirbaz ve zehirli üflemeleriyle ve mukadderat-ı beşerin düğme ve ukdelerine gizli plânlarını telkin etmeleriyle bin senelik medeniyet terakkiyatını vahşiyâne mahveden şerlerin…” (Bediüzzaman Said Nursî, Şuâlar, s. 243.)

İşte bunun tercümesi, “şuuraltı telkin/subliminal mesaj, etkileyici haber ve raklamlarla” zihinler ipotek altına alınması, “tenvim”/hipnotize edilip uyutulması, sihirlenmesidir.

Bediüzzaman, başka bir eserinde bu derin tuzaklara şöyle dikkat çeker: “İstanbul siyaseti, İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır. Fikri hezeyanlaştırır. Biz müteharrik-i bizzat değiliz, bilvasıta müteharrikiz. Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz. O tenvim (uyutma) ile telkin eder, biz kendimizden hayal edip, asammâne tahribimizde eser-i telkini icra ederiz” (Bediüzzaman, Sünûhat, s. 64.)

Şu soruya aklî, mantıkî, kalbî, vicdanî cevap aranıyor: Kimin subliminal/şuuraltı telkin veya “açıktan sürekli” mesajlarını almalı, görmeli, dinlemeli? Kur’ân, tefsiri Risale-i Nur’un mu, yoksa algı operasyonları yapan siyasî-diplomatik yerel ve küresel sihirbazların/büyücülerin mi?

Her halde verilen olumsuz mesajların, telkinlerin etkisini minimuma indirmenin en büyük kalkanı Kur’ân ve Risale-i Nur tefsirini bol bol okumak, tefekkkür, zikir ve fiilî, kavlî duâdır.

Neden 24 Haziran, “şuuraltı/subluminal sihir uykusundan uyan” tıklaması olmasın?