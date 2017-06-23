Hayata yeni isimler takmak

Telâşa gerek yok; hakikat telâşsızdır; sen sussan da o konuşur.

***

Oyunlarına güç yetmiyor;

İçleri ayrı, dışları ayrı...

Yaşadığımızı unutturuyorlar!

Ölüm yok, sanıyorlar!

Niye dünyadayız, biz?!..

Bunların parası pulu çok;

İnsanlık yarası yok, yüreklerinde;

Oyalıyorlar dünyayı;

Göz ucuyla süzüver;

Senden çok uzak bu adamlar;

Aynı sofrada oturabilir misin?!

***

Törenler var ya... Protokol falan filan... Buz tutmuş fotoğraflar... Daha açış konuşması yapılırken kaçmak isterim.

***

Bu kadar hissizleşen, yalnızlaşan, paralaşan, paralanan, yaralanan bir dünyada olmak öyle kolay anlatılır duygulardan olmasa gerek!

***

Oturmuş; bana; aşkını anlatıyordu.

Bir papatya gibi sussa;

Daha çok konuşaktı!

***

“Yüz Yıllık Narkoz...” mu koysam diye düşünüyordu biten romanının adını.

***

Hakikati aramıyorsan... niye yoldasın ki?!..

***

İnsanın unutulduğu bir dünya; nereye gider diye merak edilir mi!

***

Doğruyu söyle; nasıl olsa yalanın, ortaya çıkacak bir gün; ortada kalmayasın sonra!

***

Poz verme; “poz” yakalayamıyorum!

***

“Eleyince eleği, kalburu; düzü kamburu belli olur ya!” diye bir şeffaflık tarifi işte!

***

Kitabın tozlandığı yerde; insan-lık paslanır!

***

Hayat kısa...

Sandığından da...

Çağırma beni öyle;

Uzun uzak yollara...

***

Dönüp dönüp

Aynı yerlere geliyoruz;

Başım döndü;

Dönelim gayrı!

***

Kömür yürekliler bir ömür anlayamaz çok şeyi.

***

Kirazlar; Mayısın çocuk gözleri!

***

Yeni bir şiir her şey; “eski” bakmaya gelmez!

***

Hayata kattığın bir değer var mı; yoksa zaten değerli hayatın değerini de göremeden gidecek misin buradan?!..

***

Ne; seni terk etmeyen?!..

Ne; senin terk etmediğin?!..

***

Er geç; yaka paçalanır insan!

***

Hırslarımız dolu dizgin

Fakat adımız “ölü”ye çıkacak.

***

Gün gelir; ölümün de ömrü biter;

Hep taze kalır aşkın modası.

***

Elimizde durmayan zamanların kavgası yapılır mı?!..

***

Geceyi ezberlemek istiyorsun;

Sessizliği dinle!

***

Yunus’un öğüdü tutulur, ha:

“Aşksızlara verme öğüt!”

***

Seninle ne zaman mı ciddî ciddî konuşurum: İçin ve gözlerin aynı “samimî niyet” rengine büründüğünde...

***

Bunca buluş, bina, otoban, fabrika, internet... ve bunca dert... Nereye gidiyor dünya?!.. Orda kimse var mı?!..

***

İnsanlar ikiye ayrılır:

Yan etkisi olanlar;

Can etkisi olanlar.

Biri akılda kalır;

Biri akılda ve kalpte...

Aslında insanlar bire ayrılır.

Ve sizde insan olarak kalır.

Ötekini... geç!

***

Söyle; kavl-i leyyin ile lisan-ı münasiple...

***

Beni sevmek zorunda değilsin!

Zorla güzellik olmaz; olmaz da...

Güzel olmak için...

Sevmek zorundasın!

Şimdi erguvanlara bak!

***

Bu gece şiir uğramıyor!

Gelse de nazını çekemem gibi...

O da biliyor belki de...

Kapıda kalırım diye; çıkıp gelmiyor!

***

Yazdıkların işe yarar şeyler mi; hayatı yorar cinsinden mi?!.. Bir de yazdıklarının kullanma süresi üç beş günlük dünya içinse... değer mi! Ha, dünyanın “dünya yani fani” olduğunun ben çok da farkında değilim de... seni bilmem! Dünyamız hep varmış gibiki davranış bozukluğundan da haber vereyim dedim.

***

“Kahraman kim?” diye soruyorsun. Cevap vereyim de tatmin olmazsın gibime geliyor; bildiğin cevaplardan değil de... Kendini fetheden değil mi?!.. Dahası alıp verdiği nefeslerinin farkında olan kahraman değilse ne?!.. Zamanların gittiğini bile göre geçici şeylerle oyalanmanın adı da ne ola ki?!...

***

Her şey güzel olsun diyorsan... sen güzel ol!

***

Pro/tok/ol: Aşksızlık Aşkı!

Öyle mi; yine aynı konuşmalar...

Komut verir gibi; asık yüzler...

Yaşamayı hiç yaşamadan...

Ne şiir, ne beste, ne nükte...

Öyle mi, yine mi; aşksız yüzler mi?!..

Parayla pulla, davulla zurnayla olur sandık; olmadı!

Olsun; alışmış kudurmuştan beter ya...

Paradan puldan da olsak; törenlere devam!

***

Yeni bir yorumun varsa konuş; yoksa ne kendini yor ne beni...

***

Geceyim ben gece...

Sessiz bir çığlık...