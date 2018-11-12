Ekonominin nabzı nasıl tutulur?

Devletlerin gücünü belirleyen önemli göstergelerden birisi ekonomik durumlarıdır.

Bu yüzden gelişmişlik ölçeği ağırlıklı olarak ekonomik kalkınmaya dayalıdır. Ülkenin ekonomik durumu, bir ülkenin gelişip gelişmediğinin ölçütü sayılabilir. Vatandaşına ekmek sunamayan bir ülkeye gelişmiş ülke denemez.

Peki ekonomik durum nasıl tesbit edilir? Normalde ülkelerde bağımsız istatistik kurumları nabız kontrolü için idealdir. Fakat istatistik kurumunun yetkisi iktidarın tekelinde olan ülkelerde farklı yollar denemek gerekebilir. İşte o yollardan en kolay ulaşılan iki tanesi.

ELİNİZİ CEBİNİZE ATIN

Ekonominin nabzı milletin küçük küçük nabızlarının toplamıdır aslında. Ekonomik durumu kontrol etmenin en hızlı ve belki de en güvenilir kanalı cebiniz ya da cüzdanınızdır. Eğer ihtiyaçlar dışında harcayıp israf eden birisi değilseniz ekonominin nabzı sizin cebinizde atıyordur.

Maaşı aldıktan hemen sonra elinizi cebinize atıp düşünün. Bu maaş eğer sizi mevcut fiyatlar ile ay sonuna erişmek konusunda endişelendirmiyorsa, çocuğunuzu harçlıksız okula göndermek fikri aklınızdan geçmiyorsa, “maaştan arta kalanı nasıl değerlendirsem” diye düşünüyorsanız demek ki ekonominin nabzı şimdilik iyi...

Yok eğer maaşı daha aldığınız gün “Bu para ile aybaşı nasıl gelecek?” endişeniz varsa, ekonomi vatandaş gibi kan ağlıyor demektir. Vatandaşın durumu kötü ise ekonomi de kötüdür. İhtiyaçlarınız artmadığı halde cebiniz artık ihtiyacınıza yetmiyorsa, ekonomi kötüye gidiyor demektir.

ESNAFI GEZİN, PAZARA UĞRAYIN

Bir diğer nabız yoklama aracı ise esnaf ziyaretleridir. Ülkedeki ekonomik pazar dengesi ülke içindeki küçük küçük pazarların bir araya gelmesi ile oluşur. Her bir esnaf size piyasa durgunluğu ile alâkalı bilgi verebilir.

Öncelikle mahalle bakkalı ile başlayabilirsiniz. Eğer mahalle bakkalına veresiye yazdıran sayısında bir artış var ise piyasada para yok demektir.

Öte yandan veresiye yazdırmayan marketlere gidip azıcık sohbet ederseniz zarurî gıda malzemeleri dışında kimsenin pek harcama yapmadığını görebilirsiniz. Eğer durum böyle ise ekonomik pazarın durumu çok iyi değil, piyasada durgunluk var ve yakında iflâs ve işten çıkarmalar olacak demektir.

Aynı şekilde borsanın nabzını tutmak için de kuyumcuya gidebilirsiniz. Eğer kuyumcuya gelen giden pek yoksa, millet altınını yastık altında tutuyorsa ve yükseleceği beklentisi ile bozdurmuyorsa, kimse yatırım amaçlı altın almıyorsa, düğünlerde altın yerine para takmayı tercih ediyorlarsa piyasa durgun, ekonomi kötü, vatandaş endişeli ve enflasyon yüksek demektir.

Bu nabız yoklama araçlarına müracaat edip de ekonomideki vehameti gördükten sonra çok fazla canınız sıkılırsa ana akım medya kanallarından herhangi birisinin bir kanalını açıp ya da bir gazetesini okuyup, siyasîlerin beyanatlarını dinleyerek kendinizi rahatlatabilirsiniz...