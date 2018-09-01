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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Süpermen olmak

Bilal Said PARLAKOĞLU
01 Eylül 2018, Cumartesi
Süpermen efsanesini bilirsiniz. Clark Kent ismini de mutlaka duymuşsunuzdur.

Clark Kent, Süpermen’in gizli kimliği ilkeli bir gazeteci. Sabahları gazete binasında çalışır, gerçeğin muhafazası adına gayret gösterirken, akşamları da şehrin üzerinde uçar, insanların hayatını kurtarır, dünyayı da facialardan muhafaza eder.

Şimdi size Süpermen’in aslında efsane olmadığını, burada ülkemizde böyle insanların yaşadığını ve bu hadiselerin gerçekleştiğini söylesem bana inanmaz mısınız? İnanın. 

Gerçekten de ülkemizde bir gazete hem de bünyesinde 7’den 70’e bütün çalışanlarıyla bu görevi görüyor. Bu gazetenin çalışanları gündüzleri hakikatleri neşrederken geceleri ve gazete dışındaki vakitlerinde de insanların imanını, yani ebedî hayatını kurtarmak için çabalayıp koşturuyorlar. Bu gazete tabiî ki de yaklaşık 50 senedir Risale-i Nur adına neşir yapma ünvanına sahip olan Yeni Asya Gazetesi.

Gazete çalışanları ile Süpermen arasında tabiî ki de bazı farklar var.

Meselâ Süpermen sabahları basit gazete haberlerini doğru şekilde yapmaya çalışırken, bu kahramanlar ise hak diyor, adalet diyor, meşveret diyor, hukukun üstünlüğü diyor ve bunu İslâmiyet adına Allah rızası için yapıyorlar.

Süpermen belki bir insanın en fazla 50-60 senelik bir hayatını kurtarmaya çalışırken, bu fedakâr kahramanlar insanların ebedî hayatlarını kurtarmaya çabalıyor. 

Süpermen küçük bir şehri ya da bir ülkeyi, nadiren de olsa dünyayı faciadan kurtarmaya çalışırken, bu kahramanlar her saniye gayretleri ile koca kâinatı erken gelecek bir kıyametten muhafaza için kâinatı birbirine bağlayan hakikatleri takviye ediyor ve kâinatın dengesini muhafaza etmeye, kâinatı kurtarmaya çalışıyorlar. 

Süpermen, yaptıkları karşılığında ücretini halkın teveccühü olarak geri almakta ve kahraman olarak anılmakta, bu kahramanlar ise teveccüh-ü nas ve makam arzusu olmadan sırf Allah rızası için çalışmakta. 

Yani bu kahramanlar Süpermen’i cebinden çıkaracak kahramanlar. 

Siz de bu insanları çalıştıkları yerlerde görmek, şahs-ı manevî sırrıyla her biri 1000 süper kahraman kuvvetinde olan bu kahramanları çalışırken görmek, onlar gibi olmayı öğrenmek ve bu büyük manevî şahsiyete dahil olmak istemez misiniz? Kahraman olmayı kim istemez. Öyle ise buyurun 5. Gazetecilik Seminerleri’ne. Orada Nurcu iken gazetecilik nasıl yapılır, gazetecilik mesleği Risale-i Nurlar’a nasıl hizmet eder ve fırtınalı zamanda ilkelerden taviz vermeden hakkaniyetli gazetecilik nasıl olur, onu öğrenelim hep beraber. 3-6 Eylül arasında şefkat kahramanı genç hanımları ve 10-13 Eylül arasında kahraman genç beyleri bu hakikatleri öğrenmek ve kahramancasına hizmet edenlere takviye kuvveti olmak üzere bekliyoruz. Gelin hep beraber öğrenelim, hizmetimizi hep beraber daha yükseklere taşıyalım.

 

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