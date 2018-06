'1,4 milyar yıl önce bir gün 18 saat sürüyordu'

Columbia ve Wisconsin Üniversitelerinin yaptığı araştırmada 1,4 milyar yıl önce Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 18,7 saatte tamamladığı tespit edildi.

Bilim insanları san'at ve hikmetle yaratılan Kainat Kitabı'nı keşfetmeye, tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor. Tefekküre sevk eden ve harika yaratılış karşısında hayran bırakan yeni gelişme dikkatli nazarları Cenab-ı Hakk'a çeviriyor.

Bu doğrultudaki her gelişmeyi Büyük İslam Alimi Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur'da dikkat çektiği hakikatler çerçevesinde değerlendirerek ''Kainat Kitabı'nda Tasarrufat-ı İlahiyi( Cenab-ı Allah'ın tasarrufları) müşahede (gözlemleyerek) ederek tefekkür edebiliriz. Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi ( Allah'ın Kudreti), lezzetli bir hayret ile seyredebiliriz.''

Dünya'nın, uydusu olarak tasarlanan Ay ve diğer gezegenler ile ilişkisinin incelendiği bir çalışma, 1,4 milyar yıl önce Dünya'da bir günün 18,7 saat sürdüğünü gösterdi.

Columbia Üniversitesine bağlı Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi ve Wisconsin Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırmada, Dünya'nın geçmişine ışık tutmak, Güneş Sistemi'nin tarihini yeniden incelemek ve tarih öncesi dönemde iklim değişikliğini anlamak amacıyla astronomik teoriyle jeolojik gözlemleri bağdaştıran istatistiksel bir yöntem kullanıldı.

Sonuçları "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmada, 1,4 milyar yıl önce Dünya ile Ay arasındaki mesafenin şimdikinden daha yakın, yani 341 bin kilometre civarında olduğu hesap edildi.

Çalışma, Dünya ile Ay arasındaki bu yakın mesafenin, gezegenin ekseni etrafındaki dönüşünü etkilediğini, dolayısıyla o dönemde Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 18,7 saatte tamamladığını ortaya koydu.

Araştırma ekibinden Prof. Stephen Meyers, Ay'ın uzaklaştığı Dünya'yı, "yavaşlayan bir artistik patinajcıya" benzetirken, çalışmada Dünya'nın dönüşü ve yörüngesini etkileyen iklim gibi uzun süreli değişkenler de incelendi.

Ay'ın Dünya'dan her yıl 3,82 santimetre uzaklaştığı, gezegenle uydusu arasındaki mesafenin bugün 385 bin kilometre olduğu biliniyor.

Araştırmaya, ABD Ulusal Bilim Vakfının fon sağladığı ifade edildi.

***

Allah'ın Müzeyyin ((herşeyi eşsiz sanatıyla süsleyen, güzelleştiren Allah)) ve Cemil ((Sonsuz güzellik sahibi Allah)) isminin tarif edildiği Risale-i Nur'dan bir bölüm;

''...Eğer o yüksek hakikatleri yakından temâşâ etmek istersen, git, fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. “Ne diyorsunuz?” de. Elbette “Yâ Celîl, yâ Celîl, yâ Azîz, yâ Cebbâr“ dediklerini işiteceksin.

Sonra, deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. “Ne diyorsunuz?” de. Elbette “Yâ Cemîl, yâ Cemîl, yâ Rahîm, yâ Rahîm“ diyecekler.

Semâyı dinle. Nasıl "Yâ Celîl-i Zülcemâl" diyor. Ve arza kulak ver. Nasıl "Yâ Cemîl-i Zülcelâl"diyor. Ve hayvanlara dikkat et. Nasıl "Yâ Rahmân, yâ Rezzâk" diyorlar. Bahardan sor. Bak, nasıl "Yâ Hannân, yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ Kerîm, yâ Lâtif, yâ Atûf, ya Musavvir, yâ Münevvir, yâ Muhsin, yâ Müzeyyin" gibi çok esmâyı işiteceksin. Ve insan olan bir insandan sor. Bak, nasıl bütün Esmâ-i Hüsnâyı okuyor ve cephesinde yazılı; sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kâinat azîm bir musika-i zikriyedir. En küçük nağme, en gür nağamâta karışmakla, haşmetli bir letâfet veriyor. Ve hâkezâ, kıyas et.''

***

"Ne kadar güzeldir" deme!

''Dünyayı ve ondaki mahlûkatı mânâ-yı harfiyle ((bir şeyin kendisini değil de, san'atkarını, ustasını, sahibini bilip tanıtan mana)) sev; mânâ-yı ismiyle ((birşeyin bizzat kendisine bakan ve kendisini tanıtan manası)) sevme. "Ne kadar güzel yapılmış" de. "Ne kadar güzeldir" deme. Ve kalbin bâtınına, başka muhabbetlerin girmesine meydan verme. Çünkü, bâtın-ı kalb âyine-i Sameddir ve Ona mahsustur.''

Risale- Nur, Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf

Tefekkürün faziletleri

Risale-i Nur, baştan sona bütün satırlarında tefekkürü ibadet haline getirmiş; “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır.”6 Hadisinin feyiz ve bereketine mazhar olmuş bir tefekkür ummanıdır.

“Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir?”

***

***

***

***

***

Bediüzzaman'ın Risale-i Nur'da dikkat çektiği ''İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakiki imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikâtından kurtulabilir..." ifadeleri ve ''...Evet, tam münevverü’l-kalb bir âbidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimâldir ki, onu korkutmaz. Belki hârika bir kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyredecek.'' sözleri çerçevesinde tefekkür vesilesi haline getirerek hakiki imanı elde etmeye çalışmalıyız ve 'Harika bir Kudret-i Samedaniyeyi' 'lezzetli bir hayret ile seyretmeliyiz.'

***

***

***

