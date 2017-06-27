"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 HAZİRAN 2017 SALI - YIL: 48

AB'den Google'a rekor ceza!

27 Haziran 2017, Salı 14:22
Avrupa Birliği (AB), Google'a internet aramalarındaki hakim konumunu kötüye kullanmaktan dolayı 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verirken, çalışma biçimini değiştirmesi için 90 gün süre tanıdı.

AB Komisyonu'nun Rekabetten Sorumlu Üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, Amerikan şirketinin alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin rekabet kuralları ihlal ettiğini belirterek, "Google, arama sonuçlarında kendi karşılaştırma hizmetini teşvik ederek ve rakiplerinin görünürlülüğünü azaltarak, bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal etti." dedi.

Suistimalin ciddiyetini gösteren karar çerçevesinde Google'a 2,42 milyar avroluk rekor para cezası verilirken, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine "eşit muamele" yapması istendi. B

unun için çalışma biçiminin değiştirmesi gereken Google'dan bunu nasıl yapacağına dair planlarını 60 gün içinde AB Komisyonu'na bildirmesi ve 90 gün içinde de uygulaması gerektiği belirtildi. Bu karara uyması istenen internet devinin aksi halde gün başına yaklaşık 12,5 milyon avro para cezası verileceği ifade edildi.

Google'un karara itirazda etmek için iki ay süresi bulunuyor.

AA

Etiketler: ab, google
Okunma Sayısı: 167
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    119. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Herkese örnek oldular: Kur'an'ı öğrenme aşkı engel tanımadı...

    ''Bu yalnızca beni değil, tüm Müslümanları ilgilendiren bir karar"

    Gazze'nin bir başka kanayan yarası: "Gecemiz gündüz oldu"

    Ukrayna, komünizmin son kalıntılarını da terk ediyor

    10 kişilik ekip yaklaşık 1.5 saat çalıştı

    NATO'dan Türkiye açıklaması

    Dikkat çeken araştırma: Arılarla ilgili yeni bir tefekkür penceresi

    Hollanda hakkında flaş Srebrenitsa kararı!

    ABD, 72 saat sonra uygulama başlayacak

    "6 peygamberin adını koyduk"

    'Adalet' yürüyüşünde 13. gün: 12 maddelik bir genelge hazırladık

    Son 4 gün kaldı: Bakan Ağbal'dan 30 Haziran uyarısı

    İsrail'den Gazzeli hastalara yurt dışı yasağı: Ölü sayısı 9'a yükseldi

    ''O ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir"

    Ve dönüş yolculuğu başladı

    AB’den kopuş ağır hasara yol açar

    Gazetecileri serbest bırakın

    Keşke sadece şikâyet olsa bir de iftira atmışlar

    İslam’ın güzelliklerini Kanadalılara anlatın

    En Çok Okunanlar

    Mağdur Kürsüsü

    Keşke sadece şikâyet olsa bir de iftira atmışlar
    Ahmet BATTAL

    Dürtün, sarsın, uyandırın bu rüyadan!
    Süleyman KÖSMENE

    Duâda ellerin ters çevrilmesi ve cüz dağıtmak üzerine
    Orhan GÜLER

    “En büyük tehlike, ‘adaletsizliğin hafife alınması’dır!”
    Mustafa ORAL

    Gelmeyin buralar çok derin
    Genel

    Gazetecileri serbest bırakın
    Genel

    AB’den kopuş ağır hasara yol açar
    Genel

    ''O ve ordusu bunun bedelini ağır ödeyecektir"
    Genel

    NATO'dan Türkiye açıklaması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.