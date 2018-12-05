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5 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

ABD düşünce kuruluşu uyarıyor: Çare daha az tüketmek

05 Aralık 2018, Çarşamba 22:00
ABD düşünce kuruluşu WRI uyarıyor: Küresel ısınmayı kontrol altına almak için yemek yeme alışkanlıklarımızı değiştirmemiz ve daha az et tüketmemiz gerekiyor.

Polonya'daki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda ABD’li düşünce kuruluşu Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün (WRI) sunduğu araştırma sonuçlarına göre 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşacağı beklentisinden hareketle gıda talebi de yüzde 50 artış gösterecek. Bu durumda sığır, koyun ve keçi etine talebin de yüzde 88 artması bekleniyor.

Enstitü tarımdaki gelişmeler ve vejetaryen gıdalardaki artışa rağmen gıda talebini düşürmenin önemine dikkat çekiyor. Buna örnek olarak gıda sarfiyatının azaltılması gösterildi. Almanya'da her yıl kişi başına 55 kilo gıda çöpe gidiyor.

Aynı araştırmaya göre biyoyakıt temin edilmesi amacıyla tarım alanları genişletilmemeli. Araştırma boş arazilerin de tarım arazisi olarak kullanılmasının mümkün olduğunu belirtiyor.

Tarım arazilerinin 2050'deki nüfusu doyurabilmek için 593 milyon hektar, yani Hindistan'ın iki katı kadar büyümesi gerekiyor. Ancak Dünya Kaynakları Enstitüsü'ne göre tarım sektörü iklime zararlı gazların üçte birinin salınımından sorumlu.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Küresel ısınma
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