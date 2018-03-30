ABD’li bilim adamları, hafıza performansını arttıran yöntem geliştirdi

ABD’de Alzheimer hastalığı üzerine çalışan bir grup araştırmacı, hastaların sevdiklerini yeniden hatırlamalarını sağlayacak bir ‘hafıza tekrarı’ metodunu geliştirdi.

Çığır açıcı olduğu değerlendirilen bu yöntemle oluş anında kaydedilen hatıralar, daha sonra Alzheimer hastasına izletiliyor. Journal of Neural Engineering dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, hastalar üzerinde yapılan çalışmada elde edilen ilk veriler bu yöntemin hafıza performansını yüzde 37 oranında arttırdığını ortaya koydu. Çalışmanın şahsî yaşantıyla ilgili hafıza anlamına gelen episodik hafızayı geliştirmeye yoğunlaştığı belirtildi. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Wake Forest Üniversitesi’nden Prof. Robert Hampson, “Bu çalışmayla tıp tarihinde ilk kez bilim insanları, hafıza şablonunu tanımlamayı başararak varolan hatırayı daha iyi çalışır bir hale getirdi. Bu hafıza kaybının tedavisinde çok önemli bir ilk adım” ifadelerini kullandı. *** Tıklayınız: Alzheimer’i tanıyor muyuz?

Okunma Sayısı: 74

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.