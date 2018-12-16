Arjantin'de 700 bin yıllık tembel hayvan fosili bulundu

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 700 bin yıllık tembel hayvan kalıntıları bulundu.

Kur’ân’da her şey bulunur mu? Yaş ve kuru her şey Kitab-ı Mübin’de nasıl yazılıdır? General Alvarado belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arjantin'in Miramar şehrine bağlı General Alvarado bölgesinde bir aile, gezintiye çıktıkları Mar del Sur denizi sahilinde tembel hayvan fosiline rastladı. Palvecino ailesi, ortul kayaçlar üzerinde yürürken kalıntıların dikkatlerini çekmesinin ardından Miramar Punta Hermengo Müzesine haber verdi. Yapılan ilk analizlere göre, bilimsel adı "Scelidotherium" olan ve vücudunun çene kısmı bulunan tembel hayvanın yaklaşık 700 bin yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor. Scelidotherium tembel hayvanlarının bir tonu aşabilen oldukça büyük bir bedene sahip olmalarının yanı sıra uzun kafatası yapıları dikkati çekiyor. Büyük pençeleriyle toprakta dev çukurlar açarak yaşadığı düşünülen tembel hayvanların, Buenos Aires eyaleti sahillerindeki dev oyukları da açtıkları tahmin ediliyor. AA

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