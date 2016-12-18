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22 ARALIK 2016 PERŞEMBE - YIL: 47

Bilinmeyen numaralara 53 milyon lira harcandı

18 Aralık 2016, Pazar 16:14
Türkiye'de vatandaşlar, bu yılın 9 ayında yaklaşık 40 milyon "bilinmeyen numara"yı öğrenmek için 53 milyon lira ödedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, telefon rehberlik hizmeti veren işletmeciler, yılın 9 ayında toplam 53 milyon 9 bin 709 lira gelir elde etti. Söz konusu dönemde, bilinmeyen numaralara harcanan para, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 azaldı. Geçen yılın 9 ayında bilinmeyen numaraların öğrenilmesi için 54 milyon 942 bin 422 lira harcanmıştı. 

Bu yılın ocak-eylül döneminde, işletmecilere gelen toplam çağrı sayısı 16 milyon 257 bin 783 oldu. Bu dönemde 33 milyon 724 bin 15 isimle, 5 milyon 967 bin 168 de numarayla sorgulama gerçekleştirildi. 

Rehberlik hizmeti işletmecileri arasında çağrı süresi ve sayıları açısından en büyük pazar payı yüzde 81,65 ile BN Telekom'un oldu. BN Telekom'u 11818 Rehberlik ve Plus Telekom izledi. 

Gelişen teknolojiyle klasik telefon rehberlerinin yerini alan rehberlik hizmetleri, 2010'dan sonra hız kazandı. Önceleri, halk arasında "bilinmeyen numaralar" olarak adlandırılan ve telefon işletmecilerinin numara veri tabanlarına erişerek elde edilen bilgilerin gerekirse işlenerek kullanıcılara ulaştırılmasını içeren 118'li numaralarla verilen rehberlik hizmetleri kapsamına, daha sonra nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, vergi borcu öğrenme gibi hizmetler de dahil oldu. 

Üçüncü çeyrek itibarıyla rehberlik hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş işletmecilerin 11'i aktif olarak faaliyet gösteriyor.

AA

Etiketler: cep telefonu, bilinmeyen numaralar
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