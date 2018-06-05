Bir ayda 9900 deprem gözlemlendi!

Kilauea Yanardağı'nda faaliyet görülmesinden bu yana 9 bin 900 deprem gözlemlendi.

CNN'de yer alan habere göre, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, bir ay önce ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın faaliyet görülmesinden bu yana bölgede 9 bin 900 depremin gözlemlendiği bildirildi.

En büyüğü 6,9 şiddetindeki deprem 4 Mayıs'ta gözlemlenmişti. Aynı gün, halen kül ve lav püskürtmesi devam eden Kilauea Yanardağı'ndan faaliyet gözlemlenmişti. Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar şu ana kadar 117 evi kül etti.

Yanardağın faaliyete geçmesinin ardından Puna bölgesinden binlerce kişi tahliye edildi.

Püsküren lavların toplamda 20 kilometrekarelik alana yayıldığı belirtiliyor.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

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Depremler Hakkında...

Üniversitenin Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Ercan, depremin faydalı yönlerini de belirterek, "Her deprem bir atom santralinden daha fazla enerji üretir. Bu yerin altında şu anda beklemektedir. Depremler olmasa kömür yatakları olmaz. Mesela Düzce'nin bulunduğu yer birinci sınıf tarım alanı ve sulak bir kesimdir. Bunu yapan altından geçen kırıklardır. Deprem olmasa Marmara Denizi, Sapanca Gölü olmazdı. Depremler aslında Allah'ın sevdiği ülkelere bir bağışıdır. Olaya böyle bakmak lazım. Depremden ölmemek için eğitimin artması ve yoksulluğun kalkması gerekiyor" dedi.

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