Bu plastik torba başka

Endonezya’daki bir firma o kadar ekoloji dostu bir plastik torba üretti ki, onu yiyebilirsiniz bile.

Bali’deki Avani Eco isimli şirket görünümü ve hissi plastiği andıran ancak tamamen bozunabilir ve kompostlanabilir özellikte bir torba üretti. Bu torba suda da çözünüyor, dolayısıyla hayvanlar bunu yediğinde bir dert oluşmuyor. Firmaya göre ürün o kadar zararsız ki, insanlar bunu yutabilir. Endonezya’nın büyük bir plastik kirliliği derdi var. Atılmış plastikler nehirleri tıkıyor ve önceden muhteşem olan plajları kirletiyor. Temizleme çalışmalarına ordu da katılmış. Ancak ne kadar temizlenirse, bir o kadar çöp çıkıyor.

Yeni plastik ekonomisi

Plastik kirliliği bütün dünyanın sorunu. Her yıl, en az 8 milyon ton plastik okyanusa atılıyor, bunu her dakika okyanusa bir kamyon atık gönderilmesine benzetebiliriz. Yıllık değeri 80-120 milyar dolar olan plastik ambalaj malzemesinin %95’i kayıp ediliyor. Bu büyük bir sorun, ancak bir sonuç bulmaya çalışan bir kuruluş oldu. Ellen MacArthur Vakfı’nın Yeni Plastik Ekonomisi isimli oluşumu buluşçulardan üreticilere kadar önemli aktörleri bir araya getiriyor ve plastikle geleceğimizi tekrar düşünüp tasarlamayı amaçlıyor. Temel fikir plastiğin doğrusal ekonomisini (kullan ve at) dairesel bir hale çevirmek (yeniden kullan veya geri dönüştür). Vakfın temel projelerinden biri iki milyon dolarlık plastik ekonomi buluş ödülü. Ödül ikiye ayrılıyor. Dairesel Tasarım Yarışması ile ambalaj tasarlanma yönteminin nasıl değiştirilebileceği inceleniyor, Dairesel Malzeme Yarışması ile de plastiğin nasıl başka malzemelerle birleştirilebileceği inceleniyor. (bilim.org)

Plastik için yeni çözümler

Evoware, Cakarta’nın su kaynaklarının plastik atıklar ile tıkanması sorununu çözmeye çalışan bir firma. Firma gıda malzemesi sarma amaçlı tek kullanımlık ambalajlara yönelmiş, bunlar toplamadan kaçarak kumsallara, akarsulara veya okyanusa gidiyor. Deniz yosunu esaslı bir malzemeyle yapılmış ürünler suda çözünebiliyor veya yenebiliyor. Bitkilerin beslenmesi için bile kullanılabiliyor. %100 bozunabilir ve vitaminler ile mineraller içeriyor, dolayısı ile bitkiler için doğal bir gübre fonksiyonu gösteriyor. Buluş grubu şampiyonları 12 aylık hızlandırma programına katılacak (Think Beyond Plastic ile beraber) ve uzmanlarla çalışarak buluşlarının pazarlanabilir hale getirilmesine gayret edilecek.