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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

Bu santraller ölüm saçıyor

01 Haziran 2018, Cuma 02:36
Jeotermal Enerji Santralleri enerji üretirken zehirli gazlarını havaya, akışkanlarını dere-çay-sulama kanalları ile Menderes Nehri’ne bırakıyorlar.

Çevreye yayılan jeotermal akışkanlarda; bor, siyanür, kükürt, nikel, kurşun, kobalt, kadmiyum, krom ve mandan belirlendi. Ayrıca jeotermale dayalı elektrik üretiminin 2018’in ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttığı açıklandı.

Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER) Başkanı Ufuk Şentürk, JES’lerin toplam kurulu gücünün 2017 sonu itibariyle 1100 MW’nin üzerine çıktığını ve 2018 yılıyla birlikte 1.155 MW’e olduğunu belirtti. Jeotermalin yerli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olduğunu ifade eden Şentürk, “Jeotermal ayrıca güneş ve rüzgâr gibi diğer alternatif kaynaklardan farklı olarak kesintisiz bir kaynak” dedi.

Ancak jeotermallerin sebep olduğu çevre kirliliğinden söz etmeyen Şentürk’ün yenilenebilir enerji kaynağı olduğuna yönelik vurguları ise gerçeği yansıtmıyor. Germencik Çevre ve Doğa Derneği (GERÇED) Sözcüsü Dr. Metin Aydın, jeotermal santrallerinin verdiği zararı, “Aydın çürük yumurta, Menderes Nehri leş kokuyor. Aydın çölleşiyor ve ölüyor” sözleriyle özetledi. 

Araziler olumsuz etkileniyor

Türkiye’de belirlenen jeotermal sahaların yüzde 67’sinin Aydın’da olduğunu ve Aydın topraklarının yüzde 80’inin jeotermal enerji kullanımına açıldığını kaydeden Dr. Aydın, üretimde olan jeotermal santrallerin ise yüzde 50’sinin Germencik ilçesinde yer aldığını belirtti. Aydın, “Jeotermal santraller Aydın’da birinci sınıf tarım arazilerine, incir-zeytin gibi özel tarım arazilerine, sulak alanlara, doğal ve arkeolojik sit alanlara, yerleşim yerlerinin yanı ve içine kurulabilmektedir. Jeotermaller zehirli gazlarını havaya, akışkanlarını dere-çay-sulama kanalları ile Menderes Nehri’ne bırakıyorlar” dedi. Aydın, jeotermal kaynakların boşaltım gösterdiği dere sularının Hıdırbeyli Barajı’nda toplandığı ve bu suların tarımda kullanılınca tarım arazilerinin olumsuz etkilendiği, sularda yüksek oranda bulunan borun bitkilere toksik etki gösterdiği üniversitelerin yaptığı incelemelerde ortaya çıktığını belirtti.

Haber Merkezi

Etiketler: jeotermal, santral
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