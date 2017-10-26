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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Cam şeklinde güneş enerjisi hücreleri üretildi

26 Ekim 2017, Perşembe 10:54
Amerikalı mühendisler, cam işlevi görebilecek şeffaf ve geçirgen güneş enerjisi hücreleri üretti.

ABD'nin Michigan Üniversitesinden araştırmacıların ürettiği güneş enerjisi depolayan şeffaf malzemenin, yapılarda pencere olarak kullanılmasıyla büyük miktarda elektrik enerjisi üretilebileceği öngörülüyor.

İnce ve plastiğe benzer malzemenin binaların yanı sıra otomobillerde, cep telefonlarında ve diğer elektronik eşyalarda da kullanılabileceği belirtiliyor.

Araştırmaya önderlik eden Michigan Üniversitesinden Kimya Mühendisliği ve Malzeme Bilimi Profesörü Richard Lunt, bu tür uygulamaların güneş enerjisi üretimi bakımından en az çatı üstü panelleri kadar büyük potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, "Şeffaf paneller güneş enerjisi uygulamalarının geleceğindeki yeni dalga olacak." dedi.

Enerji tüketiminde fosil yakıtlardan uzaklaşabilmek için düşük maliyetli ve yenilikçi alternatif enerji uygulamalarına ihtiyaç olduğunun altını çizen Lunt, halen ABD'de 5 milyar metrekare ila 7 milyar metrekare arasında cam yüzey bulunduğunun tahmin edildiğini, tüm bu alanın şeffaf güneş panelleriyle kaplanması halinde ABD'nin enerji tüketiminin yüzde 40'ını karşılayabilecek bir potansiyelin ortaya çıkacağını vurguladı.

Çatı ünitelerinin de benzer bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Lunt, "Her iki teknolojinin birlikte geliştirilmesi, enerji talebini yüzde 100 oranında karşılamanın yanı sıra enerji depolama kabiliyetini de arttıracaktır." ifadelerini kullandı.

AA

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