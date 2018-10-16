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16 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

Evden çalışma motivasyonu arttırıyor

16 Ekim 2018, Salı 01:47
Freelance çalışma sisteminin Türkiye’de her geçen gün daha da kabul gördüğünü anlatan SanalUzman Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, rakamlara dikkat çekiyor.

Araştırmalara göre bir ofise bağlı olmadan çalışmak, kişilerin işlerine karşı motivasyonunu arttırıyor. İş – özel yaşam dengesi konusunda önemli bir serbestlik sunan freelance çalışma modeli, her geçen gün daha çok insan tarafından tercih ediliyor. Nitekim Türkiye bu alanda Avrupa’da en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer alıyor.

Projeleri için uzman bulmakta zorlanan işverenlerle, freelancer’ları bir araya getiren online iş platformu SanalUzman, 2023 yılında yaklaşık 8.5 milyon freelance çalışanın Türkiye iş piyasasındaki yerini alacağını öngörüyor.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKET ÇALIŞANLARI DAHA ŞANSLI

Rahat bir çalışma ortamı her çalışanın hayali, hele ki bu ortam kişinin kendi evi ise… Araştırmalar küçük ölçekli şirket çalışanlarının bu konuda daha şanslı olduğunu ortaya koyuyor. Öyle ki global bir araştırma şirketinin hazırladığı rapora göre küçük ve orta ölçekli şirket çalışanlarının yüzde 50’sinden fazlası serbest yani ofis dışında çalışma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Büyük ölçekli kurum çalışanlarının ise yüzde 86’sı haftada bir gün veya daha fazla serbest çalışmak istiyor. Bu kitlenin yüzde 26’sı haftada bir gün serbest çalışabiliyor.

Sanal Uzman Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu

Serbest (freelance) çalışma kişilerin motivasyonunu arttırdığı gibi iş – özel yaşam dengesini de düzenliyor. Modern dünyadaki en önemli ihtiyaçlardan biri olan iş – özel yaşam dengesi, çalışanların yüzde 50’sinin sorun yaşadığı bir alan. Hal böyle olunca hem çalışanların hem de kurumların serbest çalışmaya yani freelance çalışma sistemine bakışı her geçen gün olumlu yönde değişiyor. 2027 yılında sadece ABD’de; işgücünün yüzde 36’sını oluşturan 57 milyondan fazla kişinin, freelance olarak çalışacağı tahmin ediliyor. Geçen yıl esnek çalışma modelini benimseyen şirketlerin sayısının yüzde 26 artması da bu tablonun bir diğer destekçisi.

Türkiye, Avrupa’da en hızlı büyüyen ülkelerden biri

Freelance çalışma sisteminin Türkiye’de her geçen gün daha da kabul gördüğünü anlatan SanalUzman Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, rakamlara dikkat çekiyor. Bekiroğlu, “Türkiye dünyadaki serbest çalışma eğilimini yakından takip eden ülkeler arasında. 2023 yılında yaklaşık 8.5 milyon freelance çalışanın Türkiye iş piyasasındaki yerini alması bekleniyor” diyor. Bekiroğlu, “Global bir şirketin yaptığı araştırmaya göre; beyaz yaka katılımcıların yüzde 63’ü sekiz saatlik iş gücünün yakın bir gelecekte geçerliliğini yitireceğine inanıyor. Yüzde 68’i ise işin geleneksel bir ofiste değil, farklı bir noktadan da yapılabileceği görüşünde. Rapora göre bir kuruma bağlı çalışanların yüzde 53’ü önümüzdeki beş sene içinde serbest çalışan olmayı istediğini belirtiyor. Tüm bu araştırma sonuçları, serbest çalışma ve motivasyon arasında önemli bir ilişki olduğunun göstergesi. Türkiye, serbest çalışma konusunda Avrupa’da en hızlı büyüyen ülkelerden biri” diyor.

Etiketler: serbest çalışma, ofis, freelance
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