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16 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Okyanuslar ‘plastik çorba’ya dönüşmesin

16 Kasım 2018, Cuma 00:22
Akdeniz İş Birliği Merkezi Direktörü Antonio Troya, Akdeniz’in zengin biyoçeşitliliği ve turizm değeriyle büyük önem taşıyan bir koruma bölgesi olduğunu söyleyerek ‘Okyanusları büyük ve kirli bir ‘plastik çorba’ya dönüştürmeye devam edemeyiz’ dedi.

Akdeniz Haber Ajansları Birliğine (AMAN) üye ülkelerden katılımcıların yer aldığı Çevre Gazetecileri Buluşması’nın üçüncüsü İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlendi. “Akdeniz’deki Plastik Tehlikesi ve Enerji Geçişleri” başlığı altındaki oturumlarda, Akdeniz havzasındaki 20 ülkeden 50 gazeteci, bilim insanı, uzman ve STK temsilcisi; enerji geçişleri, döngüsel ekonomi ve plastik kirliliği ile mücadele konularını masaya yatırdı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan IUCN Akdeniz İş Birliği Merkezi Direktörü Antonio Troya, denizlerin ekonomik olarak çok önemli bir rol üstlendiğini belirterek Akdeniz’in zengin biyoçeşitliliği ve turizm değeriyle büyük önem taşıyan bir koruma bölgesi olduğunu aktardı. Troya, “Okyanusları büyük ve kirli bir ‘plastik çorba’ya dönüştürmeye devam edemeyiz” dedi. “Politika Üretenler, Tüketiciler ve Plastik Endüstrisi” oturumunda konuşan Tüketici Dernekleri Federasyonu Temsilcisi Muammer Berge, plastik kullanımı konusunda sürekli uyarılarda bulunduklarını anlattı. Her bir tüketicinin çevre konusunda sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine değinen Berge, “Sigara izmaritleri, plastik ambalajlar, plastik oyuncaklar özellikle denizlerde ve kıyılarda kirlilik oluşturmayacak şekilde bertaraf edilmeli.” değerlendirmesinde bulundu. Berge, tüketicilerin, plastik ihtiva eden maddelerin geri dönüşümü konusunda yerel yönetimlerle iş birliği yapması gerektiğini vurgulayarak bununla ilgili tavsiyelerin yetkililere ulaştırılmasının büyük fayda sağlayacağını kaydetti.

Akdeniz’e en fazla plastik atık Türkiye’den

Oturumda açıklanan Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından hazırlanan rapora göre, Akdeniz’deki plastik kullanımı, yetersiz atık yönetimi ve yoğun kitle turizmi dolayısıyla ciddî risk ortaya çıkarıyor. Akdeniz’deki atıkların yüzde 95’ini plastik maddeler, bu maddelerin yüzde 65’ini ise denize bırakılan misinalar oluşturuyor. Misinalar, tabiatta çözünmeden 600 yıl boyunca kalabiliyor. Denizdeki canlılar tarafından yutularak sindirilen ve besin zinciri içinde insanlara ulaşan plastik, ciddî sağlık riski oluşturuyor. Rapora göre, Akdeniz’e Türkiye’den 144 ton, İspanya’dan 126 ton, İtalya’dan 90 ton, Mısır’dan 77 ton ve Fransa’dan 66 ton günlük plastik atık bırakılıyor. Akdeniz kıyılarını ziyaret eden turistler ise atıkların her yıl yüzde 40 artmasına sebep oluyor. 

 

Etiketler: plastik, çevre kirliliği, okyanus
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