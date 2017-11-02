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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Savunma alanında 5 milyar dolarlık 22 proje

02 Kasım 2017, Perşembe 15:57
Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi (SSİK) toplantısında 5 milyar dolar bedelli 22 proje görüşüldüğü; milli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemleri, muharip ve genel maksat helikopteri ile tank modernizasyonu ve seri üretimine ilişkin projelerle ilgili kararlar alındığı açıklandı.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) tarafından bu sabah saatlerinde yapılan SSİK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda 5 milyar dolar bedelli 22 proje görüşülmüştür" denildi.

Açıklamada, "Milli uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik projeler, farklı özellikteki füze ve akıllı mühimmat projeleri, elektronik karıştırma ve elektronik harp sistem projeleri, çeşitli kalibre ve ebatta bomba atar, tüfek ve tabanca geliştirme ve seri imalat projeleri ile ilgili kararlar alınmıştır" denildi.

Toplantıda deniz platformları ve deniz platformlarından atılabilen füze ve silah sistemlerine ilişkin projelerle ilgili kararlar alındığı da belirtilirken, karar alınan diğer projelere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Komitemiz tarafından muharip ve genel maksat helikopter modernizasyonu, geliştirilmesi ve ilave seri üretimine ilişkin projeler, tank modernizasyonu ve seri üretimine ilişkin projeler, yeni ve ileri versiyon insansız hava araçları sistemlerinin geliştirilmesi ve mevcutlarının üretim adetlerinin arttırılmasına ilişkin projeler ve MİLGEM İ sınıfı fırkateyn gemi inşa ve Preveze sınıfı denizaltı modernizasyonu geliştirilmesi ve üretimine ilişkin projelerle ilgili kararlar alınmıştır."

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