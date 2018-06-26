Tesla Türkiye şubesinin yerini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına gireceğini açıklayan Tesla'nın Türkiye'deki mağazasının yeri belli oldu

Tesla'nın ne zaman Türkiye pazarına gireceği geçtiğimiz haftalarda netlik kazanmıştı. Şirketin CEO'su Elon Musk "Tesla Türkiye'ye ne zaman gelecek?" sorusunu yanıtlamıştı.

Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz." dedi. Amerikalı milyarder, paylaşımında, "Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, Türkiye'de toplam 7 farklı pozisyon için iş ilanı yayınladı. Bu ilanlar sayesinde Tesla'nın Türkiye mağazasının yeri de netlik kazandı.

İş ilanına göre, Tesla Türkiye'nin ofis lokasyonu Gayretepe'de bulunan Zorlu Center.

Şirketin servis için açtığı Parça Danışmanı-Servis Asistanı gibi iş pozisyonlarına başvuru yapıldığında ise, lokasyon İstanbul – Otomol olarak gösteriliyor.

TESLA ŞARJ İSTASYONLARI NEREDE OLACAK?

Tesla’nın CEO’su Musk, Türkiye hakkında iletilen sorulara, Twitter üzerinden cevap vermişti. Musk'ın bu açıklamalarına göre, Tesla, Türkiye’nin her yerinde süper şarj olacak.

MUSK'TAN KEBAP ISMARLAMAK İSTEYEN HAYRANLARINA YANIT

Türkiye’de Supercharger istasyonlarını paylaşması üzerine Tesla kullanıcıları, Musk’ı kebap yemeye davet etti. Mesajda "Sevgili Elon ücretsiz kebap seni bekliyor" ifadesine yer verildi.

Musk ise 'Tesla Türk' isimli hesaptan paylaşılan bu kareye Twitter’dan yanıt verdi. Musk, hayranlarına teşekkür etti.